"Газпром" решил откачать газ из целой части "Северного потока – 2"

Газовый экспортер заявил, что проводит работы по снижению давления в нитке B.
"Это позволит с большей безопасностью провести обследование целостности нитки и снизить потенциальные экологические риски при возможных утечках газа", – говорится в сообщении.
Если будет принято решение о возобновлении поставок в Европу, "Газпром" проведет еще одну проверку целостности и дождется разрешения надзорных органов. Только после этого природный газ закачают назад в газопровод, отмечают в компании.
2 октября оператор "Северного потока" компания Nord Stream AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что из трубопровода вышел весь газ.
Утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании была зафиксирована в ночь с 25-го на 26 сентября. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока".
Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом. 29 сентября в Швеции заявили о четвертой утечке газа из "Северного потока".
Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.
30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем".
Президент США Джо Байден назвал повреждения на газопроводах "преднамеренным актом саботажа". "Теперь россияне распространяют дезинформацию и ложь... Мы собираемся работать с нашими союзниками, чтобы докопаться до сути того, что именно произошло", – сказал он 30 сентября.
По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недоснабжение газа европейским потребителям.