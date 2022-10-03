"Газпром" решил откачать газ из целой части "Северного потока – 2"

Газовый экспортер заявил, что проводит работы по снижению давления в нитке B.

"Это позволит с большей безопасностью провести обследование целостности нитки и снизить потенциальные экологические риски при возможных утечках газа", – говорится в сообщении.

Если будет принято решение о возобновлении поставок в Европу, "Газпром" проведет еще одну проверку целостности и дождется разрешения надзорных органов. Только после этого природный газ закачают назад в газопровод, отмечают в компании.

2 октября оператор "Северного потока" компания Nord Stream AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что из трубопровода вышел весь газ.