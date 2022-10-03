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"Газпром" решил откачать газ из целой части "Северного потока – 2"

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1 октября утечка на "Северном потоке 2" прекратилась
1 октября утечка на "Северном потоке – 2" прекратилась
Фото: ЕРА

Российский "Газпром" решил откачать газ из второй нитки газопровода "Северный поток – 2", не пострадавшей от взрывов. Об этом компания сообщила 3 октября в Telegram.

Газовый экспортер заявил, что проводит работы по снижению давления в нитке B.

"Это позволит с большей безопасностью провести обследование целостности нитки и снизить потенциальные экологические риски при возможных утечках газа", – говорится в сообщении.

Если будет принято решение о возобновлении поставок в Европу, "Газпром" проведет еще одну проверку целостности и дождется разрешения надзорных органов. Только после этого природный газ закачают назад в газопровод, отмечают в компании.

2 октября оператор "Северного потока" компания Nord Stream AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что из трубопровода вышел весь газ.

Контекст:

Утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании была зафиксирована в ночь с 25-го на 26 сентября. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока".

Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом. 29 сентября в Швеции заявили о четвертой утечке газа из "Северного потока".

Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем".

Президент США Джо Байден назвал повреждения на газопроводах "преднамеренным актом саботажа". "Теперь россияне распространяют дезинформацию и ложь... Мы собираемся работать с нашими союзниками, чтобы докопаться до сути того, что именно произошло", – сказал он 30 сентября.

По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недоснабжение газа европейским потребителям.

Теги: Газпром, газ, Северный поток – 2
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