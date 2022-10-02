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Дания заявила, что утечка газа на первом "Северном потоке" прекратилась

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Об утечке газа из "Северного потока" стало известно в конце сентября
Об утечке газа из "Северного потока" стало известно в конце сентября
Фото: EPA

Оператор "Северного потока" компания Nord Stream AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что из трубопровода перестал вытекать газ. Об этом Датское энергетическое агентство написало в Twitter.

"В настоящее время, по-видимому, достигнуто стабильное давление на двух трубопроводах "Северного потока – 1". Это свидетельствует о том, что утечка газа прекратилась", – говорится в сообщении.

Днем ранее Датское энергетическое агентство сообщало, что прекратилась утечка и на "Северном потоке – 2".

Контекст:

Утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании была зафиксирована в ночь с 25-го на 26 сентября. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока".

Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом. 29 сентября в Швеции заявили о четвертой утечке газа из "Северного потока".

Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем".

Президент США Джо Байден назвал повреждения на газопроводах "преднамеренным актом саботажа". "Теперь россияне распространяют дезинформацию и ложь... Мы собираемся работать с нашими союзниками, чтобы докопаться до сути того, что именно произошло", – сказал он 30 сентября.

По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недоснабжение газа европейским потребителям.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: газ, Дания, газопровод, Северный поток, утечка газа
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