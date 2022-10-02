Дания заявила, что утечка газа на первом "Северном потоке" прекратилась

Об утечке газа из "Северного потока" стало известно в конце сентября Фото: EPA

"В настоящее время, по-видимому, достигнуто стабильное давление на двух трубопроводах "Северного потока – 1". Это свидетельствует о том, что утечка газа прекратилась", – говорится в сообщении.

Nord Stream AG selskabet har informeret Energistyrelsen om, at der nu synes at være opnået et stabilt tryk på de to Nord Stream 1 rørledninger. Det tyder derved på, at udblæsningen af gas nu også er tilendebragt fra de to sidste læk. — Energistyrelsen (@Energistyr) October 2, 2022

Днем ранее Датское энергетическое агентство сообщало, что прекратилась утечка и на "Северном потоке – 2".