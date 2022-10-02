Из поврежденного "Северного потока – 2" вышел весь газ – Датское энергетическое агентство

Издание прогнозирует, что выход топлива из первого газопровода остановится в ближайшие сутки.

Утечка газа в Балтийское море из "Северного потока – 1", вероятно, продолжается. SVT Nyheter пишет, что 1 октября около 16.00 береговая охрана осуществила облет района выброса в шведской экономической зоне. Тогда диаметр более крупного выброса составил примерно 100 метров в диаметре, а меньший – 15 метров, что означает сокращение.

"Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время в трубопроводе "Северный поток – 2" давление стабилизировалось, утечка газа прекратилась", – говорится в сообщении.

Контекст:

Утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании была зафиксирована в ночь с 25-го на 26 сентября. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова.

Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом. 29 сентября в Швеции заявили о четвертой утечке газа из "Северного потока".

Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем".

Президент США Джо Байден назвал повреждения на газопроводах "преднамеренным актом саботажа". "Теперь россияне распространяют дезинформацию и ложь... Мы собираемся работать с нашими союзниками, чтобы докопаться до сути того, что именно произошло", – сказал он 30 сентября.

По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недоснабжение газа европейским потребителям.