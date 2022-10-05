Президент Еврокомиссии рассказала, что ЕС должен сделать после диверсии на "Северных потоках"

Как отметил фон дер Ляйен, инциденты на трубопроводах показали, насколько "уязвима" энергетическая инфраструктура ЕС. Она характеризовала трубопроводы как "линии жизни данных и энергии" для европейских граждан и предприятий. Поэтому "в интересах всех европейцев лучше защитить эту критически важную инфраструктуру", отметила глава ЕК.

Она считает, что союз должен провести тесты критической инфраструктуры и определить слабые места. В то же время нужно подготовить реакцию союза на внезапные сбои, отметила фон дер Ляйен. Кроме того, она призвала блок "максимально использовать возможности спутникового наблюдения".

Глава ЕК также подтвердила свою позицию о том, что ЕС должен ввести ограничение на цену на российский газ, импортируемый по трубопроводам.

Утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании была зафиксирована в ночь с 25-го на 26 сентября. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова.

Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом. 29 сентября в Швеции заявили о четвертой утечке газа из "Северного потока".

Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем". В ответ президент США Джо Байден назвал повреждение "Северных потоков" сознательным саботажем, и заявил, что США выяснят причину, что случилось.



