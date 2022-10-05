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Президент Еврокомиссии рассказала, что ЕС должен сделать после диверсии на "Северных потоках"

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Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС должен проверить свою энергетическую инфраструктуру
Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС должен проверить свою энергетическую инфраструктуру
Фото: EPA

Энергетическая инфраструктура Европейского союза впервые в новейшей истории стала "мишенью". Об этом 5 октября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарном заседании парламента ЕС в Страсбурге (Франция), сообщает Euronews.

Как отметил фон дер Ляйен, инциденты на трубопроводах показали, насколько "уязвима" энергетическая инфраструктура ЕС. Она характеризовала трубопроводы как "линии жизни данных и энергии" для европейских граждан и предприятий. Поэтому "в интересах всех европейцев лучше защитить эту критически важную инфраструктуру", отметила глава ЕК.

Она считает, что союз должен провести тесты критической инфраструктуры и определить слабые места. В то же время нужно подготовить реакцию союза на внезапные сбои, отметила фон дер Ляйен. Кроме того, она призвала блок "максимально использовать возможности спутникового наблюдения".

Глава ЕК также подтвердила свою позицию о том, что ЕС должен ввести ограничение на цену на российский газ, импортируемый по трубопроводам. 

Утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании была зафиксирована в ночь с 25-го на 26 сентября. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова.

Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом. 29 сентября в Швеции заявили о четвертой утечке газа из "Северного потока".

Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем". В ответ президент США Джо Байден назвал повреждение "Северных потоков" сознательным саботажем, и заявил, что США выяснят причину, что случилось. 


Контекст:

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд м³ газа в год на данный момент остановлен. "Северный поток – 2" аналогичной мощности построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за санкционных ограничений.

Теги: Владимир Путин, взрыв, газ, Джо Байден, Еврокомиссия, газопровод, Северный поток, диверсия, Урсула фон дер Ляйен, инфраструктура
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