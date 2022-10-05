Россия готова поставлять газ в Европу по неповрежденной нитке "Северного потока – 2", который не прошел сертификацию

Об этом 5 октября в эфире канала "Россия 24" заявил вице-премьер – министр энергетики РФ Александр Новак, его цитирует РБК.

"Если будут приняты соответственные решения европейскими коллегами о необходимости поставок газа для европейских потребителей по данному газопроводу, будут проведены все необходимые юридические формальные процедуры для запуска, мы будем готовы обеспечивать поставку по данному маршруту", – сказал он.

Заявление Новака прозвучало после диверсии на "Северных потоках".

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд м³ газа в год на данный момент остановлен. "Северный поток – 2" аналогичной мощности построен и готов к эксплуатации, но не заработал. 22 февраля власти Германии заявили о приостановке сертификации трубопровода после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины.

После начала российского вторжения в Украину 24 февраля власти Германии заявляли, что не намерены возобновлять работу газопровода. 1 марта компания-оператор "Северного потока – 2" объявила о банкротстве. 28 сентября посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что газопровод "Северный поток – 2" больше не возобновит работу.