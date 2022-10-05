Россия готова поставлять газ в Европу по неповрежденной нитке "Северного потока – 2", который не прошел сертификацию

Об этом 5 октября в эфире канала "Россия 24" заявил вице-премьер – министр энергетики РФ Александр Новак, его цитирует РБК.
"Если будут приняты соответственные решения европейскими коллегами о необходимости поставок газа для европейских потребителей по данному газопроводу, будут проведены все необходимые юридические формальные процедуры для запуска, мы будем готовы обеспечивать поставку по данному маршруту", – сказал он.
Заявление Новака прозвучало после диверсии на "Северных потоках".
Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд м³ газа в год на данный момент остановлен. "Северный поток – 2" аналогичной мощности построен и готов к эксплуатации, но не заработал. 22 февраля власти Германии заявили о приостановке сертификации трубопровода после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины.
После начала российского вторжения в Украину 24 февраля власти Германии заявляли, что не намерены возобновлять работу газопровода. 1 марта компания-оператор "Северного потока – 2" объявила о банкротстве. 28 сентября посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что газопровод "Северный поток – 2" больше не возобновит работу.
Утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании была зафиксирована в ночь с 25-го на 26 сентября. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова.
Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом. 29 сентября в Швеции заявили о четвертой утечке газа из "Северного потока".
Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.
30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем". В ответ президент США Джо Байден назвал повреждение "Северных потоков" сознательным саботажем и заявил, что США выяснят причину, что случилось.
По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недоснабжение газа европейским потребителям.