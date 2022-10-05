ГОРДОН
 
 
МИР

Россия готова поставлять газ в Европу по неповрежденной нитке "Северного потока – 2", который не прошел сертификацию

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия готова обеспечивать поставку газа в ЕС по "Северному потоку 2", отметил Новак
Россия готова обеспечивать поставку газа в ЕС по "Северному потоку – 2", отметил Новак
Фото: EPA

Россия готова поставлять газ в ЕС по неповрежденной нитке трубопровода "Северный поток – 2".

Об этом 5 октября в эфире канала "Россия 24" заявил вице-премьер – министр энергетики РФ Александр Новак, его цитирует РБК.

"Если будут приняты соответственные решения европейскими коллегами о необходимости поставок газа для европейских потребителей по данному газопроводу, будут проведены все необходимые юридические формальные процедуры для запуска, мы будем готовы обеспечивать поставку по данному маршруту", – сказал он.

Заявление Новака прозвучало после диверсии на "Северных потоках".

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд м³ газа в год на данный момент остановлен. "Северный поток – 2" аналогичной мощности построен и готов к эксплуатации, но не заработал. 22 февраля власти Германии заявили о приостановке сертификации трубопровода после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины.

После начала российского вторжения в Украину 24 февраля власти Германии заявляли, что не намерены возобновлять работу газопровода. 1 марта компания-оператор "Северного потока – 2" объявила о банкротстве. 28 сентября посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что газопровод "Северный поток – 2" больше не возобновит работу.

Контекст:

Утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании была зафиксирована в ночь с 25-го на 26 сентября. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова.

Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом. 29 сентября в Швеции заявили о четвертой утечке газа из "Северного потока".

Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем". В ответ президент США Джо Байден назвал повреждение "Северных потоков" сознательным саботажем и заявил, что США выяснят причину, что случилось.

По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недоснабжение газа европейским потребителям.

Теги: Россия, газ, авария, Александр Новак, газопровод, диверсия, Европа, правительство РФ, вице-премьер, Северный поток – 2, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Болдуин достиг соглашения с мужем украинского оператора, которая была убита на съемках "Ржавчины". Названа дата возобновления съемок
Болдуин достиг соглашения с мужем украинского оператора, которая была убита на съемках "Ржавчины". Названа дата возобновления съемок
"Хотела бы я занять судейское кресло Ямы? Это должен решать канал". Гвоздева рассказала об отношении к коллегам, которые покинули Украину
"Хотела бы я занять судейское кресло Ямы? Это должен решать канал". Гвоздева рассказала об отношении к коллегам, которые покинули Украину
"Это то, чего я давно хотела". 48-летняя Суэнк сообщила, что беременна двойней
"Это то, чего я давно хотела". 48-летняя Суэнк сообщила, что беременна двойней
Харчишин рассказал, почему решил извиниться перед проживающим в Германии Винником
Харчишин рассказал, почему решил извиниться перед проживающим в Германии Винником
"Дальше оставаться в стороне не вижу возможности". Украинский теннисист Долгополов отправился добровольцем на фронт
"Дальше оставаться в стороне не вижу возможности". Украинский теннисист Долгополов отправился добровольцем на фронт
Писательница Карпа: Цивилизованный мир надо оградить от всего российского. Это культура воров и насильников
Писательница Карпа: Цивилизованный мир надо оградить от всего российского. Это культура воров и насильников
В сети показали возможную реакцию матери Илона Маска на его заявления об Украине. Видео
В сети показали возможную реакцию матери Илона Маска на его заявления об Украине. Видео
"Это не подарки и игрушки". Полякова рассказала о главном желании своей "чудаковатой" дочери
"Это не подарки и игрушки". Полякова рассказала о главном желании своей "чудаковатой" дочери
Loboda прокомментировала слова Пугачевой, высмеивающей авторов адресованных ей анонимных оскорблений
Loboda прокомментировала слова Пугачевой, высмеивающей авторов адресованных ей анонимных оскорблений
Бабкин с женой и тещей в Германии собрал грибы в лесу. Фото
Бабкин с женой и тещей в Германии собрал грибы в лесу. Фото
Дорофеева высказалась об артистах, которые молчат о нападении РФ на Украину
Дорофеева высказалась об артистах, которые молчат о нападении РФ на Украину
"Схватил за голову и встряхнул, а после толкнул о стену". Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми
"Схватил за голову и встряхнул, а после толкнул о стену". Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми
"Среди нас есть люди, которые рискуют самым дорогим своей жизнью!" Потап выступил перед украинскими военными
"Среди нас есть люди, которые рискуют самым дорогим – своей жизнью!" Потап выступил перед украинскими военными
Томатный суп. Рецепт от Хименеса-Браво
Томатный суп. Рецепт от Хименеса-Браво
53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео
53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео
67-летняя Аджани отрезала перед камерой волосы. Видео
67-летняя Аджани отрезала перед камерой волосы. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурин показал Дорофееву без бюстгальтера и трусов. Фото (288576)
2
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону (176739)
3
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского (160610)
4
Потап после возвращения в Украину обнародовал документ, подтверждающий, что он c марта состоит в теробороне. Фото (129942)
5
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком (100933)
6
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России (94881)
7
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь (83784) G
8
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного (64020)
 
 
 
 