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Фейгин о взрывах на "Северном потоке": Это предвестник окончания газовой зависимости Европы от РФ. Глубоководные газопроводы больше работать не будут

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Европа справится с обеспечением себя энергоносителями и без "Северных потоков", убежден Фейгин
Европа справится с обеспечением себя энергоносителями и без "Северных потоков", убежден Фейгин
Фото: EPA

Инциденты с утечкой газа из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", которые предварительно квалифицируются как диверсия, можно считать предвестием окончания газовой зависимости Европы от России. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил российский юрист, блогер Марк Фейгин.

"Я не склонен думать, что это сделали американцы. Пока меня не убедят в обратном, я все равно буду думать, что это игры Москвы. Вот. В конце концов, это территориальные воды Дании. Ну, есть же специалисты. Рано или поздно доберутся до этих труб, пофотографируют, исследуют", – предположил Фейгин.

Юрист подчеркнул, что в силу своих профессиональных занятий он глубоко убежден: в обстоятельствах XXI века трудно представить, что не удастся найти "следа криминалистического, доказывающего авторство подобного рода масштабных воздействий". Он добавил, что "все выяснится".

"И то, что они пропагандистски используют эту ситуацию, – она нужна для продолжающегося шантажа и давления на Европу. "Вы без нашего газа не проживете". Мне кажется, уже эту станцию проехали. Вот. Точно абсолютно Европа справится с этой зимой", – заявил блогер.

Фейгин считает, что Европа пройдет этот тяжелый период и выдержит.

"Несмотря на трудности, на потери денежные и так далее, я думаю, что все пройдет нормально. Хранилища заполнены. Но то, что больше глубоководные все эти газопроводы не будут работать – "Северный поток", я уже не говорю про "Северный поток – 2", – я думаю, это вопрос решенный. И это (инцидент в Балтийском море. – "ГОРДОН") фиксирует этот финал", – заявил Фейгин.

По мнению блогера, украинскому газопроводу, по которому осуществляется транзит российского газа в Европу, тоже "немного времени осталось".

"Я думаю, что кончится, знаете... Если уж на глубине в территориальных водах Дании такое возможно, то уж на территории Украины... Маловероятно, что сохранится вся инфраструктура: экономическая, ресурсная и так далее, – связанная с Москвой. Очень маловероятно: чрезвычайно маловероятно", – резюмировал Фейгин.

Контекст:

"Северные потоки" – газопроводы между Россией и Германией, проходящие по дну Балтийского моря. Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд м³ газа в год на данный момент остановлен. "Северный поток – 2" аналогичной мощности построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за санкционных ограничений.

Утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании была зафиксирована в ночь с 25-го на 26 сентября. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока".

Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом. 

Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали повреждения "Северных потоков" "умышленным актом диверсии"

30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем".

Президент США Джо Байден назвал повреждения на газопроводах "преднамеренным актом саботажа". "Теперь россияне распространяют дезинформацию и ложь... Мы собираемся работать с нашими союзниками, чтобы докопаться до сути того, что именно произошло", – сказал он 30 сентября.

Теги: Газпром, Россия, США, Германия, Украина, взрыв, санкции, Швеция, Дания, Джо Байден, Норвегия, энергетика, Москва, авария, Финляндия, газопровод, Северный поток, Марк Фейгин, диверсия, Алеся Бацман, Европа, взрывы, энергобезопасность, Северный поток – 2, российский газ, зависимость
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