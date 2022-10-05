Фейгин о взрывах на "Северном потоке": Это предвестник окончания газовой зависимости Европы от РФ. Глубоководные газопроводы больше работать не будут

Европа справится с обеспечением себя энергоносителями и без "Северных потоков", убежден Фейгин Фото: EPA

"Я не склонен думать, что это сделали американцы. Пока меня не убедят в обратном, я все равно буду думать, что это игры Москвы. Вот. В конце концов, это территориальные воды Дании. Ну, есть же специалисты. Рано или поздно доберутся до этих труб, пофотографируют, исследуют", – предположил Фейгин.

Юрист подчеркнул, что в силу своих профессиональных занятий он глубоко убежден: в обстоятельствах XXI века трудно представить, что не удастся найти "следа криминалистического, доказывающего авторство подобного рода масштабных воздействий". Он добавил, что "все выяснится".

"И то, что они пропагандистски используют эту ситуацию, – она нужна для продолжающегося шантажа и давления на Европу. "Вы без нашего газа не проживете". Мне кажется, уже эту станцию проехали. Вот. Точно абсолютно Европа справится с этой зимой", – заявил блогер.

Фейгин считает, что Европа пройдет этот тяжелый период и выдержит.

"Несмотря на трудности, на потери денежные и так далее, я думаю, что все пройдет нормально. Хранилища заполнены. Но то, что больше глубоководные все эти газопроводы не будут работать – "Северный поток", я уже не говорю про "Северный поток – 2", – я думаю, это вопрос решенный. И это (инцидент в Балтийском море. – "ГОРДОН") фиксирует этот финал", – заявил Фейгин.

По мнению блогера, украинскому газопроводу, по которому осуществляется транзит российского газа в Европу, тоже "немного времени осталось".

"Я думаю, что кончится, знаете... Если уж на глубине в территориальных водах Дании такое возможно, то уж на территории Украины... Маловероятно, что сохранится вся инфраструктура: экономическая, ресурсная и так далее, – связанная с Москвой. Очень маловероятно: чрезвычайно маловероятно", – резюмировал Фейгин.