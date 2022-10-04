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"Это наследие СССР". Экс-глава "Нафтогазу" считает, что РФ могла при строительстве заложить взрывчатку в "Северные потоки", как это делали в Союзе на случай войны

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Коболев: В трубах установлено множество датчиков, и их тщательно охраняет российский военно-морской флот.
Коболев: В трубах установлено множество датчиков, и их тщательно охраняет российский военно-морской флот.
Фото: Andriy Kobolyev / Facebook

За разрушениями на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", вероятно, стоит Россия, которая могла заложить взрывчатку на трубах под водой в процессе строительства. Об этом заявил экс-глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев в интервью Sueddeutsche Zeitung, 4 октября сообщает "Интерфакс-Украина".

Коболев считает, что этот метод Россия унаследовала из опыта СССР, который минировал объекты жизнеобеспечения на случай военных действий.

"Они уже закладывали взрывчатку, когда строили трубопровод. Этот метод – не российское изобретение, а наследие Советского Союза. В то время было обычной практикой прикреплять взрывчатку к любой недавно построенной критической инфраструктуре. Потому что ее нужно было быстро уничтожить в случае войны", – сказал он изданию.

Коболев напомнил, что при строительстве "Северного потока – 2" трубоукладочное судно "Академик Черский" сопровождали военные корабли РФ, которые могли перевозить необходимое для установки взрывчатки оборудование.

Экс-глава НАК исключает, что за саботажем на газопроводах могут стоять другие государства, кроме РФ, поскольку в трубах установлено множество датчиков и их тщательно охраняет российский военно-морской флот.

"Если трубопровод хорошо охраняют россияне, а Балтийское море – родина российского военно-морского флота, как мог кто-то еще подойти к трубопроводу незамеченным? То, что кто-то заложит взрывчатку на трубопроводе незаметно для россиян, просто немыслимо", – считает он.

Как и советник министра энергетики Елена Зеркаль, Коболев думает, что РФ могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за невыполнение "Газпромом" обязательств по поставкам газа по долгосрочным контрактам.

"Газпром" не может просто закрыть краны и сказать европейским контрагентам: извините, газа больше нет. Тогда покупатели подадут в суд на "Газпром" и российской компании грозят огромные штрафы... Если "Газпром" не поставит газ "Северному потоку – 1" этой зимой, я считаю, могут быть наложены штрафы в размере по меньшей мере $10 млрд. Максимум даже $30 млрд. А если они не заплатят, то в среднесрочной перспективе все их активы в Европе отберут у них через арбитраж", – отметил Коболев.

Контекст:

Утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании была зафиксирована в ночь с 25-го на 26 сентября. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока".

Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом. 29 сентября в Швеции заявили о четвертой утечке газа из "Северного потока".

Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем".

Президент США Джо Байден назвал повреждения на газопроводах "преднамеренным актом саботажа". "Теперь россияне распространяют дезинформацию и ложь... Мы собираемся работать с нашими союзниками, чтобы докопаться до сути того, что именно произошло", – сказал он 30 сентября.

Теги: Россия, газ, НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, Северный поток, Северный поток – 2
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