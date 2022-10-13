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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Уоллес призвал Путина "покинуть Украину" и раскритиковал ракетный удар россиян по гражданским объектам

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Уоллес считает российские удары по украинской гражданской инфраструктуре очередной ошибкой Путина
Уоллес считает российские удары по украинской гражданской инфраструктуре очередной ошибкой Путина
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин, принимая решения, связанные с действиями РФ в отношении Украины, постоянно ошибается, и массированный ракетный обстрел украинских городов 10–11 октября также не был разумным решением. Такое мнение высказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью британскому изданию Evening Standard.

"Его [Путина] стратегические предположения кажутся ошибочными во всем. Даже запуск ракет [запас которых у России скуден] по случайным гражданским объектам, когда вы должны запускать их по военным целям, не является стратегическим или разумным использованием ваших ограниченных ресурсов", – заявил Уоллес.

Министр добавил, что Путин, по его мнению, пошел ва-банк и продолжает следовать по пути эскалации, проигнорировав все имевшиеся возможности выхода из войны. Отвечая на вопрос, есть ли у российского президента "крайний выход" для прекращения войны, Уоллес посоветовал Путину "покинуть Украину".

Контекст:

Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел 15 регионов Украины. По данным Генштаба ВСУ на 14.00 10 октября, по Украине оккупанты выпустили 84 ракеты и 24 беспилотника, уничтожены 43 ракеты и 13 БПЛА (10 из них – камикадзе).

В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС на 7.00 11 октября, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Часть областей была обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоинфраструктуре Украины были умышленными. По его словам, они были нанесены по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

По расчетам издания "Forbes Украина", ракетная атака 10 октября обошлась России в сумму от $400 млн до $700 млн.

11 октября массированная ракетная атака оккупантов по критической и энергетической инфраструктуре Украины продолжилась. В частности, утром оккупанты повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях.

По данным Генштаба ВСУ, РФ за сутки 11 октября запустила по Украине почти 30 крылатых ракет. Из них 21 сбили Воздушные силы ВСУ, также уничтожены 11 дронов-камикадзе оккупантов.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Великобритания, беспилотники, Минобороны, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, интервью, инфраструктура, Бен Уоллес, российские оккупанты
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