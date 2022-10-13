Уоллес призвал Путина "покинуть Украину" и раскритиковал ракетный удар россиян по гражданским объектам

"Его [Путина] стратегические предположения кажутся ошибочными во всем. Даже запуск ракет [запас которых у России скуден] по случайным гражданским объектам, когда вы должны запускать их по военным целям, не является стратегическим или разумным использованием ваших ограниченных ресурсов", – заявил Уоллес.
Министр добавил, что Путин, по его мнению, пошел ва-банк и продолжает следовать по пути эскалации, проигнорировав все имевшиеся возможности выхода из войны. Отвечая на вопрос, есть ли у российского президента "крайний выход" для прекращения войны, Уоллес посоветовал Путину "покинуть Украину".
Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел 15 регионов Украины. По данным Генштаба ВСУ на 14.00 10 октября, по Украине оккупанты выпустили 84 ракеты и 24 беспилотника, уничтожены 43 ракеты и 13 БПЛА (10 из них – камикадзе).
В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС на 7.00 11 октября, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Часть областей была обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоинфраструктуре Украины были умышленными. По его словам, они были нанесены по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.
По расчетам издания "Forbes Украина", ракетная атака 10 октября обошлась России в сумму от $400 млн до $700 млн.
11 октября массированная ракетная атака оккупантов по критической и энергетической инфраструктуре Украины продолжилась. В частности, утром оккупанты повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях.
По данным Генштаба ВСУ, РФ за сутки 11 октября запустила по Украине почти 30 крылатых ракет. Из них 21 сбили Воздушные силы ВСУ, также уничтожены 11 дронов-камикадзе оккупантов.