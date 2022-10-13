Уоллес призвал Путина "покинуть Украину" и раскритиковал ракетный удар россиян по гражданским объектам

"Его [Путина] стратегические предположения кажутся ошибочными во всем. Даже запуск ракет [запас которых у России скуден] по случайным гражданским объектам, когда вы должны запускать их по военным целям, не является стратегическим или разумным использованием ваших ограниченных ресурсов", – заявил Уоллес.

Министр добавил, что Путин, по его мнению, пошел ва-банк и продолжает следовать по пути эскалации, проигнорировав все имевшиеся возможности выхода из войны. Отвечая на вопрос, есть ли у российского президента "крайний выход" для прекращения войны, Уоллес посоветовал Путину "покинуть Украину".