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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне нанесли ракетный удар по Львовской области, в нескольких регионах ПВО сбила российские ракеты

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Россияне продолжают наносить ракетные удары по Украине
Россияне продолжают наносить ракетные удары по Украине
Фото: EPA

Российские оккупанты 11 октября нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры во Львовской области. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Максим Козицкий.

"Предварительно, удар по объекту энергетики во Львовской области. Оставайтесь в укрытиях!" – написал он.

Позже глава ОВА уточнил, что во Львове и области возможны перебои с электроснабжением.

"После завершения тревоги привлечем все службы для оперативного восстановления работы сети. Находитесь в укрытиях, угроза еще продолжается", – написал он.

Козицкий добавил, что известно о трех взрывах на двух объектах энергетики в области. Информации о пострадавших не было.

Утром 11 октября ПВО сбила ракеты в ряде областей Украины: четыре – в Днепропетровской области, три – в Николаевской, три – в Одесской и одну – в Запорожской. Также в Ровенской области ПВО сбила воздушную цель, но в ОВА не уточнили, какую именно.

По состоянию на 9.00 Воздушные силы сообщали о четырех сбитых ракетах. Также в Хмельницкой области был сбит иранский дрон-камикадзе Shahed-136.

Воздушная тревога продолжается по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма.

Контекст:

Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел КиеваХарьковаЛьвоваДнепраКривого РогаОдессыХмельницкогоЖитомираРовноНиколаева, Тернополя, Ивано-ФранковскаКропивницкогоКонотопа Сумской области.

Замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе, большую часть из которых уничтожили украинские силы ПВО.

В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС на 7.00 11 октября, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

По расчетам издания "Forbes Украина", ракетная атака 10 октября обошлась России в сумму от $400 до $700 млн.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Ровенская область, Днепропетровская область, ПВО, Запорожская область, Львовская область, Николаевская область, Одесская область, Хмельницкая область, война России против Украины, ракеты, Максим Козицкий, воздушная тревога
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