Россияне нанесли ракетный удар по Львовской области, в нескольких регионах ПВО сбила российские ракеты

"Предварительно, удар по объекту энергетики во Львовской области. Оставайтесь в укрытиях!" – написал он.
Позже глава ОВА уточнил, что во Львове и области возможны перебои с электроснабжением.
"После завершения тревоги привлечем все службы для оперативного восстановления работы сети. Находитесь в укрытиях, угроза еще продолжается", – написал он.
Козицкий добавил, что известно о трех взрывах на двух объектах энергетики в области. Информации о пострадавших не было.
Утром 11 октября ПВО сбила ракеты в ряде областей Украины: четыре – в Днепропетровской области, три – в Николаевской, три – в Одесской и одну – в Запорожской. Также в Ровенской области ПВО сбила воздушную цель, но в ОВА не уточнили, какую именно.
По состоянию на 9.00 Воздушные силы сообщали о четырех сбитых ракетах. Также в Хмельницкой области был сбит иранский дрон-камикадзе Shahed-136.
Воздушная тревога продолжается по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма.
Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел Киева, Харькова, Львова, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа Сумской области.
Замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе, большую часть из которых уничтожили украинские силы ПВО.
В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС на 7.00 11 октября, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.
По расчетам издания "Forbes Украина", ракетная атака 10 октября обошлась России в сумму от $400 до $700 млн.