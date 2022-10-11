Россияне нанесли ракетный удар по Львовской области, в нескольких регионах ПВО сбила российские ракеты

"Предварительно, удар по объекту энергетики во Львовской области. Оставайтесь в укрытиях!" – написал он.

Позже глава ОВА уточнил, что во Львове и области возможны перебои с электроснабжением.

"После завершения тревоги привлечем все службы для оперативного восстановления работы сети. Находитесь в укрытиях, угроза еще продолжается", – написал он.

Козицкий добавил, что известно о трех взрывах на двух объектах энергетики в области. Информации о пострадавших не было.

Утром 11 октября ПВО сбила ракеты в ряде областей Украины: четыре – в Днепропетровской области, три – в Николаевской, три – в Одесской и одну – в Запорожской. Также в Ровенской области ПВО сбила воздушную цель, но в ОВА не уточнили, какую именно.

По состоянию на 9.00 Воздушные силы сообщали о четырех сбитых ракетах. Также в Хмельницкой области был сбит иранский дрон-камикадзе Shahed-136.

Воздушная тревога продолжается по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма.