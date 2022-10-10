Генштаб ВСУ уточнил данные о ракетах и беспилотниках, выпущенных по Украине и сбитых силами ПВО

"Уточненные данные по массированному ракетному удару по состоянию на 14.00. Российская Федерация использовала 84 крылатые ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата, из них 13 – иранские [дроны-камикадзе] Shahed-136. Уничтожено 56 целей", – говорится в сообщении.
Генштаб ВСУ отметил, что сбили 43 крылатые ракеты и 13 беспилотников, 10 из которых – типа "камикадзе").
"Сохраняйте спокойствие и не пренебрегайте сигналами воздушных тревог", – посоветовали украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр говорила ранее, что 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.
Массированный ракетный обстрел российскими оккупантами коснулся украинских городов Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса, Хмельницкий, Житомир, Ровно, Николаев, Тернополь, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Конотоп.
Советник главы МВД Украины Марьяна Рева сообщила, что известно минимум о 10 погибших и более 60 раненых в результате утренней атаки РФ.
Главное управление разведки Минобороны Украины отметило, что российские войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2-го и 3 октября.