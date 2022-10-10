Генштаб ВСУ уточнил данные о ракетах и беспилотниках, выпущенных по Украине и сбитых силами ПВО

"Уточненные данные по массированному ракетному удару по состоянию на 14.00. Российская Федерация использовала 84 крылатые ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата, из них 13 – иранские [дроны-камикадзе] Shahed-136. Уничтожено 56 целей", – говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ отметил, что сбили 43 крылатые ракеты и 13 беспилотников, 10 из которых – типа "камикадзе").

"Сохраняйте спокойствие и не пренебрегайте сигналами воздушных тревог", – посоветовали украинские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр говорила ранее, что 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.