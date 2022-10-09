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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Россия продолжает ракетный террор. Призываем партнеров ускорить поставки современных систем ПВО и ПРО

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Кулеба рассказал о ракетных ударах по Запорожью
Кулеба рассказал о ракетных ударах по Запорожью
Фото: ЕРА

Из-за российских обстрелов Украина нуждается в более оперативных поставках систем противоракетной и противовоздушной обороны. Об этом 9 октября заявил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Россия продолжает ракетный террор против Запорожья. За ночь 12 ударов по жилым домам, не менее 12 убитых и еще больше раненых. Украина нуждается в более современных системах противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы спасать невинные жизни", – написал он.

Кулеба призвал партнеров Украины ускорить поставки такого вооружения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Последнюю неделю российские оккупанты регулярно обстреливают Запорожье ракетами. Украинский город российские военные обстреливали, в частности 8-го7-го6-го5 октября.

Массированный ракетный удар по Запорожью с применением тактической авиации оккупанты нанесли в ночь на 9 октября. В областном центре частично разрушен многоэтажный жилой дом, разрушены частные дома и объекты инфраструктуры. По данным местных властей, погибло не менее 13 человек.

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также используют дроны-камикадзе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Запорожье, война, вооружение, ПВО, оборона, Дмитрий Кулеба, обстрелы, ПРО, война России против Украины, ракеты, российские военные, российские оккупанты
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