Кулеба: Россия продолжает ракетный террор. Призываем партнеров ускорить поставки современных систем ПВО и ПРО

"Россия продолжает ракетный террор против Запорожья. За ночь 12 ударов по жилым домам, не менее 12 убитых и еще больше раненых. Украина нуждается в более современных системах противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы спасать невинные жизни", – написал он.
Кулеба призвал партнеров Украины ускорить поставки такого вооружения.
Росія продовжує ракетний терор проти Запоріжжя. За ніч 12 ударів по житлових будинках, щонайменше 12 убитих і ще більше поранених. Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони, щоб рятувати невинні життя. Закликаю партнерів прискорити поставки.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 9, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Последнюю неделю российские оккупанты регулярно обстреливают Запорожье ракетами. Украинский город российские военные обстреливали, в частности 8-го, 7-го, 6-го, 5 октября.
Массированный ракетный удар по Запорожью с применением тактической авиации оккупанты нанесли в ночь на 9 октября. В областном центре частично разрушен многоэтажный жилой дом, разрушены частные дома и объекты инфраструктуры. По данным местных властей, погибло не менее 13 человек.
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также используют дроны-камикадзе.