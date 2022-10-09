Кулеба: Россия продолжает ракетный террор. Призываем партнеров ускорить поставки современных систем ПВО и ПРО

"Россия продолжает ракетный террор против Запорожья. За ночь 12 ударов по жилым домам, не менее 12 убитых и еще больше раненых. Украина нуждается в более современных системах противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы спасать невинные жизни", – написал он.

Кулеба призвал партнеров Украины ускорить поставки такого вооружения.

Росія продовжує ракетний терор проти Запоріжжя. За ніч 12 ударів по житлових будинках, щонайменше 12 убитих і ще більше поранених. Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони, щоб рятувати невинні життя. Закликаю партнерів прискорити поставки. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 9, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Последнюю неделю российские оккупанты регулярно обстреливают Запорожье ракетами. Украинский город российские военные обстреливали, в частности 8-го, 7-го, 6-го, 5 октября.

Массированный ракетный удар по Запорожью с применением тактической авиации оккупанты нанесли в ночь на 9 октября. В областном центре частично разрушен многоэтажный жилой дом, разрушены частные дома и объекты инфраструктуры. По данным местных властей, погибло не менее 13 человек.