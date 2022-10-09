"Мир должен видеть правду". Количество жертв ракетного удара по Запорожью возросло до 13. Фоторепортаж
Фото: Поліція Запорізької області / Facebook
Фото: Поліція Запорізької області / Facebook
Фото: Поліція Запорізької області / Facebook
Фото: Поліція Запорізької області / Facebook
Фото: Поліція Запорізької області / Facebook
Фото: Поліція Запорізької області / Facebook
Фото: Поліція Запорізької області / Facebook
Фото: Поліція Запорізької області / Facebook
Фото: Поліція Запорізької області / Facebook
Фото: Поліція Запорізької області / Facebook
Фото: Поліція Запорізької області / Facebook
Фото: Поліція Запорізької області / Facebook
Фото: Поліція Запорізької області / Facebook
В ночь на 9 октября российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар
по Запорожью с применением тактической авиации. В областном центре частично разрушен многоэтажный жилой дом, частные дома и объекты инфраструктуры. По данным
полиции Запорожской области, в результате атаки российских захватчиков погибли 13 мирных жителей, еще 60 человек госпитализированы. Среди раненых и погибших есть дети. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел Запорожья, заявил
, что мир должен видеть правду: "Украина никогда не желала этой войны. Украина ничего не делала, чтобы ее спровоцировать. Мы имеем дело с государством, не желающим мира. С государством-террористом".