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"Мир должен видеть правду". Количество жертв ракетного удара по Запорожью возросло до 13. Фоторепортаж

Сегодня 14.39
В ночь на 9 октября российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Запорожью с применением тактической авиации. В областном центре частично разрушен многоэтажный жилой дом, частные дома и объекты инфраструктуры. По данным полиции Запорожской области, в результате атаки российских захватчиков погибли 13 мирных жителей, еще 60 человек госпитализированы. Среди раненых и погибших есть дети. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел Запорожья, заявил, что мир должен видеть правду: "Украина никогда не желала этой войны. Украина ничего не делала, чтобы ее спровоцировать. Мы имеем дело с государством, не желающим мира. С государством-террористом".
Теги: Россия, Украина, Запорожье, жертвы, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, ракеты, дом, российские оккупанты
 

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