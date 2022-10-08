В больнице скончался пострадавший в результате ракетного удара по гуманитарной колонне в Запорожье – глава ОВА

"К сожалению, у нас есть еще одна жертва террористического обстрела пропускного пункта за городом – сегодня в больнице скончался еще один пострадавший", – написал он.

Ранее было известно о 30 погибших и 88 раненых.

Жертвами обстрела стали двое детей.