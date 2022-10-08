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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В больнице скончался пострадавший в результате ракетного удара по гуманитарной колонне в Запорожье – глава ОВА

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Колонну оккупанты обстреляли 30 сентября
Колонну оккупанты обстреляли 30 сентября
Фото: ЕРА

Увеличилось количество погибших в результате ракетного обстрела российскими оккупантами гражданской колонны в Запорожье 30 сентября. Об этом сообщил 8 октября в Telegram глава областной военной администрации Александр Старух.

"К сожалению, у нас есть еще одна жертва террористического обстрела пропускного пункта за городом – сегодня в больнице скончался еще один пострадавший", – написал он.

Ранее было известно о 30 погибших и 88 раненых.

Жертвами обстрела стали двое детей.

Контекст:

Утром 30 сентября Россия выпустила 16 ракет С-300 по гуманитарной колонне на окраине Запорожья. Там собирался транспорт для выезда на оккупированную территорию Украины – люди ехали за родственниками.

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска не смогли захватить всю Запорожскую область и регулярно бьют по Запорожью ракетами. Также россияне начали использовать для ударов по городу иранские дроны-камикадзе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Запорожье, война, больница, вторжение, жертвы, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, Александр Старух, российские оккупанты
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