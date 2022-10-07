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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российская ракета попала во двор многоэтажки в Запорожье, ранен один человек – глава ОВА

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Оккупанты попали во двор многоэтажки
Оккупанты попали во двор многоэтажки
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Ракета российских оккупантов утром 7 октября попала во двор многоэтажного дома. Об этом написал в Telegram глава областной военной администрации Александр Старух.

"Одна из вражеских ракет упала во двор многоэтажки. Жилой дом разрушился, повреждены коммунальные сети. Известно в одном пострадавшем, у него осколочные ранения. Ему уже оказывают медицинскую помощь. Информация уточняется", – написал он.

Старух отметил, что возможны повторные удары.

Утром оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзеРазрушениям подверглись объектам инфраструктуры в двух районах города. Один пострадавший госпитализирован.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожье, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Александр Старух
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