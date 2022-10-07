Российская ракета попала во двор многоэтажки в Запорожье, ранен один человек – глава ОВА

"Одна из вражеских ракет упала во двор многоэтажки. Жилой дом разрушился, повреждены коммунальные сети. Известно в одном пострадавшем, у него осколочные ранения. Ему уже оказывают медицинскую помощь. Информация уточняется", – написал он.

Старух отметил, что возможны повторные удары.

Утром оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе. Разрушениям подверглись объектам инфраструктуры в двух районах города. Один пострадавший госпитализирован.