Российская ракета попала во двор многоэтажки в Запорожье, ранен один человек – глава ОВА

"Одна из вражеских ракет упала во двор многоэтажки. Жилой дом разрушился, повреждены коммунальные сети. Известно в одном пострадавшем, у него осколочные ранения. Ему уже оказывают медицинскую помощь. Информация уточняется", – написал он.
Старух отметил, что возможны повторные удары.
Утром оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе. Разрушениям подверглись объектам инфраструктуры в двух районах города. Один пострадавший госпитализирован.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.