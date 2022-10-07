Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью – глава ОВА

Он призвал жителей областного центра находиться в укрытиях.

"Есть риск повторных обстрелов", – написал глава ОВА.

Утром оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе. Разрушениям подверглись объектам инфраструктуры в двух районах города. Один пострадавший госпитализирован.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.