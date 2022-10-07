Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью – глава ОВА

Он призвал жителей областного центра находиться в укрытиях.
"Есть риск повторных обстрелов", – написал глава ОВА.
Утром оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе. Разрушениям подверглись объектам инфраструктуры в двух районах города. Один пострадавший госпитализирован.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.