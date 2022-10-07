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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью – глава ОВА

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Ракетный удар нанесли утром 7 октября
Ракетный удар нанесли утром 7 октября
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Российские оккупанты утром 7 октября нанесли ракетный удар по Запорожью. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

Он призвал жителей областного центра находиться в укрытиях.

"Есть риск повторных обстрелов", – написал глава ОВА.

Утром оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзеРазрушениям подверглись объектам инфраструктуры в двух районах города. Один пострадавший госпитализирован.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожье, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Александр Старух
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