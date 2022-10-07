Число жертв ракетного удара по Запорожью увеличилось до семи, есть пропавшие без вести – глава ОВА

"Должен сообщить, что количество жертв террористического обстрела центра города увеличилось. Подтверждена гибель семи жителей областного центра, еще минимум пять человек считаются пропавшими без вести", – написал он.
Старух подчеркнул, что разбор завалов на месте ракетного удара еще не завершен, поэтому об окончательном количестве жертв и пострадавших говорить рано.
Глава обладминистрации подчеркнул, что в месте, куда прилетели российские ракеты, "нет ни военных, ни важных объектов, только гражданские здания и многоквартирные дома".
"Во время предыдущих обстрелов мишенью оккупантов преимущественно была гражданская инфраструктура", – отметил Старух.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ранее было известно о трех жертвах обстрела Запорожья 6 октября.
Оккупанты обстреляли город дважды ракетами зенитно-ракетного комплекса С-300.
В результате попадания в двух жилых пятиэтажках произошли разрушения с первого по пятый этаж. Под завалами оказались люди.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.