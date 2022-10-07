Число жертв ракетного удара по Запорожью увеличилось до семи, есть пропавшие без вести – глава ОВА

"Должен сообщить, что количество жертв террористического обстрела центра города увеличилось. Подтверждена гибель семи жителей областного центра, еще минимум пять человек считаются пропавшими без вести", – написал он.

Старух подчеркнул, что разбор завалов на месте ракетного удара еще не завершен, поэтому об окончательном количестве жертв и пострадавших говорить рано.

Глава обладминистрации подчеркнул, что в месте, куда прилетели российские ракеты, "нет ни военных, ни важных объектов, только гражданские здания и многоквартирные дома".

"Во время предыдущих обстрелов мишенью оккупантов преимущественно была гражданская инфраструктура", – отметил Старух.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее было известно о трех жертвах обстрела Запорожья 6 октября.

Оккупанты обстреляли город дважды ракетами зенитно-ракетного комплекса С-300.

В результате попадания в двух жилых пятиэтажках произошли разрушения с первого по пятый этаж. Под завалами оказались люди.