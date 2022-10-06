Число жертв ракетного удара оккупантов по Запорожью увеличилось до трех – полиция

"Установлена информация о трех погибших. Еще 12 граждан госпитализированы в медицинские учреждения города, среди них один ребенок. Информация о пострадавших и погибших постоянно обновляется", – говорится в сообщении.

Полиция отмечает, что было шесть ударов.

"Под огнем оккупантов оказались несколько частных и многоквартирных домов. В результате попадания в двух пятиэтажках произошло разрушение жилой конструкции с первого по пятый этаж. Под завалами оказались люди. В настоящее время продолжаются спасательно-поисковые работы", – отметили в ведомстве.

Также были повреждены стоявшие рядом автомобили, "во многих из близлежащих домов выбиты стекла, посечены фасады, разрушены балконы и крыши", повреждена остановка общественного транспорта, в торговом помещении рядом с ней произошел пожар.

Одна из ракет ударила по частному сектору. В полиции говорят, что два домовладения полностью разрушены.

Как выяснили правоохранители, россияне выпустили по Запорожье ракеты из зенитно-ракетного комплекса С-300.

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Ранее было известно об одной жертве обстрела Запорожья 6 октября.