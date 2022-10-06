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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ракетного удара по Запорожбю погиб один человек, семь ранены – ОГА

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По уточненным данным, спасатели смогли спати 21 человека
По уточненным данным, спасатели смогли спати 21 человека
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

В результате сегодняшнего ракетного удара российских оккупантов по Запорожью погибла женщина, семь человек пострадали. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

"Уточнены данные о пострадавших. Пока известно о гибели одной женщины. Гибель еще одного человека не подтверждается. Благодаря врачам ее жизнь удалось спасти", – отметил он.

Семь человек получили ранения разной степени тяжести, они госпитализированы, среди них один трехлетний ребенок. Спасательная операция еще продолжается. Число пострадавших может изменяться.

"Жертв могло быть гораздо больше, но благодаря своевременным и профессиональным действиям запорожских работников ГСЧС уже удалось спасти 21 пострадавшего", – уточнил Старух.

Житель Запорожья Антон Маловичко в TikTok опубликовал последствия удара оккупантов. Его квартира сильно пострадала – взрывом вынесло окна, несколько комнат сильно повреждены. Также видно, что ранение получил и сам мужчина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 6 октября российские захватчики нанесли семь ракетных ударов по многоэтажкам в Запорожье. Сперва Старух сообщал, что жертвами атаки противника стали две женщины

Позже оккупанты нанесли новый удар по городу.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Запорожье, война, война России против Украины, пострадавшие, ракета, погибшие, Александр Старух
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