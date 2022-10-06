В результате ракетного удара по Запорожбю погиб один человек, семь ранены – ОГА

"Уточнены данные о пострадавших. Пока известно о гибели одной женщины. Гибель еще одного человека не подтверждается. Благодаря врачам ее жизнь удалось спасти", – отметил он.

Семь человек получили ранения разной степени тяжести, они госпитализированы, среди них один трехлетний ребенок. Спасательная операция еще продолжается. Число пострадавших может изменяться.

"Жертв могло быть гораздо больше, но благодаря своевременным и профессиональным действиям запорожских работников ГСЧС уже удалось спасти 21 пострадавшего", – уточнил Старух.

Житель Запорожья Антон Маловичко в TikTok опубликовал последствия удара оккупантов. Его квартира сильно пострадала – взрывом вынесло окна, несколько комнат сильно повреждены. Также видно, что ранение получил и сам мужчина.

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