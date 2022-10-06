Ракетный удар по Запорожью. В ОВА сообщили о гибели двух женщин

По предварительным данным, одна женщина погибла. Еще одна умерла в машине скорой помощи.
В то же время под завалами домов находится, по меньшей мере, пять человек.
"Много людей спасено. Среди них трехлетняя девочка, ребенок госпитализирован. На месте происшествий идет спасательная операция", – подчеркнул глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 6 октября российские захватчики нанесли семь ракетных ударов по многоэтажкам в Запорожье.
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области.
Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.