Ракетный удар по Запорожью. В ОВА сообщили о гибели двух женщин

Утром 6 октября российские захватчики нанесли семь ракетных ударов по многоэтажкам в Запорожье Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

По предварительным данным, одна женщина погибла. Еще одна умерла в машине скорой помощи.

В то же время под завалами домов находится, по меньшей мере, пять человек.

"Много людей спасено. Среди них трехлетняя девочка, ребенок госпитализирован. На месте происшествий идет спасательная операция", – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Утром 6 октября российские захватчики нанесли семь ракетных ударов по многоэтажкам в Запорожье.