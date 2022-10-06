Российские оккупанты нанесли ракетные удары по многоэтажкам в Запорожье, спасатели пытаются достать людей из-под завалов – ОВА

"Террор и убийство мирных людей в Запорожье! Рашисты нанесли семь ракетных ударов по многоэтажкам", – написал Старух.
По его словам, число жертв атаки оккупантов уточняется, люди находятся под завалами.
На месте прилетов сейчас работают спасатели.
"Запорожье, сегодня мы должны держаться! Берегите себя", – добавил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области.
Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.