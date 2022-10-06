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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по многоэтажкам в Запорожье, спасатели пытаются достать людей из-под завалов – ОВА

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По словам Старуха, число жертв атаки оккупантов уточняется
По словам Старуха, число жертв атаки оккупантов уточняется
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Российские оккупанты атаковали многоэтажные жилые дома в Запорожье. Об этом утром 6 октября в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

"Террор и убийство мирных людей в Запорожье! Рашисты нанесли семь ракетных ударов по многоэтажкам", – написал Старух.

По его словам, число жертв атаки оккупантов уточняется, люди находятся под завалами.

На месте прилетов сейчас работают спасатели.

"Запорожье, сегодня мы должны держаться! Берегите себя", – добавил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области.

Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, убийство, спасатели, жертвы, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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