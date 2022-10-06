Российские оккупанты нанесли ракетные удары по многоэтажкам в Запорожье, спасатели пытаются достать людей из-под завалов – ОВА

"Террор и убийство мирных людей в Запорожье! Рашисты нанесли семь ракетных ударов по многоэтажкам", – написал Старух.

По его словам, число жертв атаки оккупантов уточняется, люди находятся под завалами.

На месте прилетов сейчас работают спасатели.

"Запорожье, сегодня мы должны держаться! Берегите себя", – добавил глава ОВА.

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