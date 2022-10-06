Ермак об ударе по многоэтажкам в Запорожье: Российский вопрос необходимо решить раз и навсегда

Ермак: Российские террористы умеют воевать только с мирными людьми Фото: Андрій Єрмак / Telegram

"Запорожье. Ракетные удары по многоэтажкам. Российские террористы умеют воевать только с мирными людьми. Безумные трусы. Российский вопрос необходимо решить раз и навсегда. Делать это можно только силой. Оружие, санкции, изоляция", – подчеркнул Ермак.

Он также добавил, что нет никакой альтернативы тотальному разгрому врага и привлечению его к ответственности.

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