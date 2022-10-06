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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак об ударе по многоэтажкам в Запорожье: Российский вопрос необходимо решить раз и навсегда

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Ермак: Российские террористы умеют воевать только с мирными людьми
Ермак: Российские террористы умеют воевать только с мирными людьми
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Российские оккупанты должны быть привлечены к ответственности за ракетный обстрел Запорожья утром 6 октября. Об этом в Telegram заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Запорожье. Ракетные удары по многоэтажкам. Российские террористы умеют воевать только с мирными людьми. Безумные трусы. Российский вопрос необходимо решить раз и навсегда. Делать это можно только силой. Оружие, санкции, изоляция", – подчеркнул Ермак.

Он также добавил, что нет никакой альтернативы тотальному разгрому врага и привлечению его к ответственности.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области.

Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Утром 6 октября российские захватчики нанесли семь ракетных ударов по многоэтажкам в Запорожье. По данным ОВА, спасатели пытаются достать людей из-под завалов.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, террористы, обстрелы, война России против Украины, Андрей Ермак, российские оккупанты
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