Ермак об ударе по многоэтажкам в Запорожье: Российский вопрос необходимо решить раз и навсегда

"Запорожье. Ракетные удары по многоэтажкам. Российские террористы умеют воевать только с мирными людьми. Безумные трусы. Российский вопрос необходимо решить раз и навсегда. Делать это можно только силой. Оружие, санкции, изоляция", – подчеркнул Ермак.
Он также добавил, что нет никакой альтернативы тотальному разгрому врага и привлечению его к ответственности.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области.
Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.
Утром 6 октября российские захватчики нанесли семь ракетных ударов по многоэтажкам в Запорожье. По данным ОВА, спасатели пытаются достать людей из-под завалов.