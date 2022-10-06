Оккупанты нанесли еще один ракетный удар по Запорожью

"Очередная ракетная атака противника. Находитесь в укрытиях!" – написал глава ОВА.
Это уже вторая ракетная атака оккупантов на Запорожье за сегодняшний день.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 6 октября российские захватчики нанесли семь ракетных ударов по многоэтажкам в Запорожье.
По информации Старуха, жертвами атаки противника стали, как минимум, две женщины. Спасатели продолжают разбирать завалы.
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области.
Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.