Оккупанты нанесли еще один ракетный удар по Запорожью

Это уже вторая ракетная атака оккупантов на Запорожье за сегодняшний день Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

"Очередная ракетная атака противника. Находитесь в укрытиях!" – написал глава ОВА.

Это уже вторая ракетная атака оккупантов на Запорожье за сегодняшний день.

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Утром 6 октября российские захватчики нанесли семь ракетных ударов по многоэтажкам в Запорожье.

По информации Старуха, жертвами атаки противника стали, как минимум, две женщины. Спасатели продолжают разбирать завалы.