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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли еще один ракетный удар по Запорожью

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Это уже вторая ракетная атака оккупантов на Запорожье за сегодняшний день
Это уже вторая ракетная атака оккупантов на Запорожье за сегодняшний день
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Российские оккупанты нанесли еще один ракетный удар по Запорожью. Об этом 6 октября в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

"Очередная ракетная атака противника. Находитесь в укрытиях!" – написал глава ОВА.

Это уже вторая ракетная атака оккупантов на Запорожье за сегодняшний день.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Утром 6 октября российские захватчики нанесли семь ракетных ударов по многоэтажкам в Запорожье.

По информации Старуха, жертвами атаки противника стали, как минимум, две женщины. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области.

Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Александр Старух, российские оккупанты
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