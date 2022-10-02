"Зеленый центр "Метинвест Запорожье" получил очередной гуманитарный груз от Фонда Рината Ахметова

"Речь идет о более чем 500 наборов, в состав которых вошли: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Получить гуманитарную помощь внутренне перемещенные лица могут с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу: город Запорожье, улица Гагарина, 5. С собой нужно иметь только паспорт", – сказано в сообщении.

В компании добавили, что в общей сложности продуктовые наборы от Фонда, доставленные в "Зеленый центр "Метинвест Запорожье", уже получили более 29 тыс. человек. Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 13,5 млн жителей Украины.