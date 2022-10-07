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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Удар по Запорожью 6 октября. Число жертв возросло до 11 человек – ГСЧС

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Аварийно-спасательные работы продолжаются
Аварийно-спасательные работы продолжаются
Фото: ДСНС України / Facebook

Число жертв российского удара по Запорожью 6 октября увеличилось до 11 человек. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram 7 октября.

"По одному адресу из-под завалов пятиэтажного жилого дома деблокированы восемь погибших, спасены шесть человек, из которых пять госпитализированы. По другому адресу из-под завалов четырехэтажного жилого дома деблокированы трое погибших, спасены 15 человек, из которых восемь госпитализированы. Всего спасен 21 человек, погибли 11 человек", – говорится в сообщении.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Контекст:

Оккупанты обстреляли Запорожье 6 октября дважды ракетами зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате попадания в двух жилых домах произошли разрушения с первого по пятый этаж. Под завалами оказались люди.

Ранее было известно о семи погибших, минимум пять человек считались пропавшими без вести.

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожье, ГСЧС, раненые, обстрелы, война России против Украины, погибшие
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