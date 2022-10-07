Россияне атаковали Запорожье дронами-камикадзе, есть пострадавший – глава ОВА

"Враг атаковал областной центр. Разрушениям подверглись объектам инфраструктуры в двух районах Запорожья. По предварительной информации, есть один пострадавший, он госпитализирован", – написал Старух.
Он отметил, что сегодня оккупанты впервые применяли беспилотники для атаки на город.
"Предварительно, это были БПЛА Shahed-136. Именно поэтому горожане не слышали слишком громких звуков взрывов", – заявил он.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.
В войне против Украины Россия применяет дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства. По данным портала "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40-50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.
С начала сентября оккупанты использовали Shahed-136 в основном на юге и востоке – в Одесской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях, 5 октября они впервые применили их в Киевской области.
Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
6 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия применила против Украины 86 иранских дронов-камикадзе, 60% из них были сбиты.