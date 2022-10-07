Россияне атаковали Запорожье дронами-камикадзе, есть пострадавший – глава ОВА

"Враг атаковал областной центр. Разрушениям подверглись объектам инфраструктуры в двух районах Запорожья. По предварительной информации, есть один пострадавший, он госпитализирован", – написал Старух.

Он отметил, что сегодня оккупанты впервые применяли беспилотники для атаки на город.

"Предварительно, это были БПЛА Shahed-136. Именно поэтому горожане не слышали слишком громких звуков взрывов", – заявил он.