Россия применила в Украине 86 иранских дронов-камикадзе, 60% были уничтожены – Генштаб ВСУ

Сбивать иранские БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram (архив)

Об этом 6 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Этой ночью силами и средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожено девять из 12 дронов-камикадзе. Всего с начала применения противником беспилотных летательных аппаратов-камикадзе типа Shahed-136 им было использовано 86 единиц, из которых 60% были уничтожены", – сказал Громов.

В течение дня ПВО ВСУ сбила пять вражеских беспилотников, в том числе иранские Shahed-136 (два) и Mohajer-6 (один), рассказали в Генштабе.

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