Россия применила в Украине 86 иранских дронов-камикадзе, 60% были уничтожены – Генштаб ВСУ

Об этом 6 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
"Этой ночью силами и средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожено девять из 12 дронов-камикадзе. Всего с начала применения противником беспилотных летательных аппаратов-камикадзе типа Shahed-136 им было использовано 86 единиц, из которых 60% были уничтожены", – сказал Громов.
В течение дня ПВО ВСУ сбила пять вражеских беспилотников, в том числе иранские Shahed-136 (два) и Mohajer-6 (один), рассказали в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40-50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.
С начала сентября оккупанты использовали Shahed-136 в основном на юге и востоке – в Одесской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях, 5 октября они впервые применили их в Киевской области.
Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ.