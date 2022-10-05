"Не ПВО". Ким сообщил о сбитом "мобильными охотниками за мопедами" дроне-камикадзе в Николаевской области

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

"Не скажу кто и где у нас, но это первый результат не ПВО, а мобильных охотников за мопедами", – написал руководитель ОВА.

Ким также опубликовал фото сбитого дрона.

О сбитом беспилотнике оккупантов "Орлан-10" возле Очакова Николаевской области 5 октября проинформировало воздушное командование "Юг" ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ на утро 5 октября, российские оккупанты в войне против Украины потеряли 1032 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.

С начала сентября оккупанты использовали Shahed-136 в основном на юге и востоке – в Одесской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ.