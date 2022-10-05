Россия ищет слабые места в ПВО Украины. Белую Церковь атаковали 12 дронов, запущенных с юга – Воздушные силы ВСУ

"Около 12 дронов атаковали с юга Украины. Шесть были сбиты: три – зенитно-ракетными войсками на юге, а еще три – авиацией Воздушных сил", – рассказал Игнат.
По его словам, таким образом Россия ищет слабые места в противовоздушной обороне Украины, применяя разные тактические приемы.
"Угрозы серьезные. Мы видим, что в Белой Церкви есть определенные попадания... Это опасность, потому будет применяться и авиация, и зенитно-ракетные войска, и все силы и средства, которыми можно сбивать", – пообещал спикер ВС ВСУ.
По словам Игната, которые цитирует агентство "Интерфакс-Украина", Россия могла получить от Ирана сотни дронов Shahed-136. При этом Иран отрицает передачу России этого вида вооружений.
Сообщалось, что в результате шести ударов дронов-камикадзе по Белой Церкви ночью 5 августа повреждена городская инфраструктура, есть один пострадавший.
Вероятно, атака на Белую Церковь с помощью дронов-камикадзе – первое подобное нападение оккупантов на севере Украины. С сентября оккупанты применяли такие беспилотники в основном на юге и востоке – в Одесской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях.
В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 м до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.
Россия начала активно применять эти беспилотники, поскольку они значительно дешевле крылатых ракет, предположила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Иранские беспилотники также эффективно поражаются зенитными пушками. Помимо этого, обезвредить такой дрон можно средствами радиоэлектронной борьбы.
Система противовоздушной обороны Украины сбивает значительное количество дронов-камикадзе, которые запускают оккупанты. В частности, по югу Украины с 10-го по 28 сентября выпустили 32 дрона-камикадзе, 22 из них были сбиты. После этого 30 сентября украинские силы ПВО уничтожили еще пять из семи дронов Shahed-136, которыми оккупанты атаковали Одессу и Николаев.