Россия ищет слабые места в ПВО Украины. Белую Церковь атаковали 12 дронов, запущенных с юга – Воздушные силы ВСУ

"Около 12 дронов атаковали с юга Украины. Шесть были сбиты: три – зенитно-ракетными войсками на юге, а еще три – авиацией Воздушных сил", – рассказал Игнат.

По его словам, таким образом Россия ищет слабые места в противовоздушной обороне Украины, применяя разные тактические приемы.

"Угрозы серьезные. Мы видим, что в Белой Церкви есть определенные попадания... Это опасность, потому будет применяться и авиация, и зенитно-ракетные войска, и все силы и средства, которыми можно сбивать", – пообещал спикер ВС ВСУ.

По словам Игната, которые цитирует агентство "Интерфакс-Украина", Россия могла получить от Ирана сотни дронов Shahed-136. При этом Иран отрицает передачу России этого вида вооружений.

Сообщалось, что в результате шести ударов дронов-камикадзе по Белой Церкви ночью 5 августа повреждена городская инфраструктура, есть один пострадавший.