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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия ищет слабые места в ПВО Украины. Белую Церковь атаковали 12 дронов, запущенных с юга – Воздушные силы ВСУ

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ВСУ обещают сбивать дроны-камикадзе Shahed всеми возможными средствами
ВСУ обещают сбивать дроны-камикадзе Shahed всеми возможными средствами
Фото: Tal Inbar / Twitter

Российские военные атаковали Белую Церковь Киевской области 5 октября дронами-камикадзе, выпущенными с юга Украины. Шесть из 12 беспилотников были сбиты. Об этом сообщает 5 октября "РБК-Украина" со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрия Игната в эфире национального телемарафона.

"Около 12 дронов атаковали с юга Украины. Шесть были сбиты: три – зенитно-ракетными войсками на юге, а еще три – авиацией Воздушных сил", – рассказал Игнат.

По его словам, таким образом Россия ищет слабые места в противовоздушной обороне Украины, применяя разные тактические приемы.

"Угрозы серьезные. Мы видим, что в Белой Церкви есть определенные попадания... Это опасность, потому будет применяться и авиация, и зенитно-ракетные войска, и все силы и средства, которыми можно сбивать", – пообещал спикер ВС ВСУ.

По словам Игната,  которые цитирует агентство "Интерфакс-Украина", Россия могла получить от Ирана сотни дронов Shahed-136. При этом Иран отрицает передачу России этого вида вооружений.

Сообщалось, что в результате шести ударов дронов-камикадзе по Белой Церкви ночью 5 августа повреждена городская инфраструктура, есть один пострадавший.

Контекст:

Вероятно, атака на Белую Церковь с помощью дронов-камикадзе – первое подобное нападение оккупантов на севере Украины. С сентября оккупанты применяли такие беспилотники в основном на юге и востоке – в ОдесскойНиколаевскойХарьковской и Днепропетровской областях. 

В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 м до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.

Россия начала активно применять эти беспилотники, поскольку они значительно дешевле крылатых ракет, предположила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Иранские беспилотники также эффективно поражаются зенитными пушками. Помимо этого, обезвредить такой дрон можно средствами радиоэлектронной борьбы.

Система противовоздушной обороны Украины сбивает значительное количество дронов-камикадзе, которые запускают оккупанты. В частности, по югу Украины с 10-го по 28 сентября выпустили 32 дрона-камикадзе, 22 из них были сбиты. После этого 30 сентября украинские силы ПВО уничтожили еще пять из семи дронов Shahed-136, которыми оккупанты атаковали Одессу и Николаев.

Теги: Россия, Украина, Одесса, Николаев, авиация, Вооруженные силы Украины, Киевская область, ПВО, угрозы, беспилотники, Белая Церковь, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Воздушные силы Украины, Наталья Гуменюк
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