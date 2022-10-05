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ВОЙНА В УКРАИНЕ

По Белой Церкви нанесли шесть ударов дронами-камикадзе, есть пострадавший – глава ОВА

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Оккупанты наносили удары беспилотниками иранского производства
Оккупанты наносили удары беспилотниками иранского производства
Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

Российские оккупанты ночью нанесли шесть ударов по Белой Церкви Киевской области беспилотниками-камикадзе. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Алексей Кулеба 5 октября.

"Ночью враг нанес удары дронами-камикадзе типа Shahed-136 по Белой Церкви. Всего шесть попаданий и взрывов. Пострадал один человек. Также получила повреждения инфраструктура", – сообщил он.

Кулеба призвал жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Контекст:

Российские оккупанты часто атаковали Белую Церковь в начале полномасштабного вторжения – в феврале и марте, они в основном наносили ракетные удары. В июле Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили российскую ракету в Белоцерковском районе.

Вероятно, атака на Белую Церковь с помощью дронов-камикадзе – первое подобное нападение оккупантов на севере Украины. С сентября оккупанты применяли такие беспилотники в основном на юге и востоке – в ОдесскойНиколаевскойХарьковской и Днепропетровской областях. 

В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 м до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка

Издание Military Watch Magazine предположило, что Россия начала активно применять эти беспилотники, поскольку они значительно дешевле крылатых ракет, которые РФ в значительных количествах израсходовала во время войны с Украиной. 

Система противовоздушной обороны Украины сбивает значительное количество дронов-камикадзе, которые запускают оккупанты. В частности, по югу Украины с 10-го по 28 сентября выпустили 32 дрона-камикадзе, 22 из них были сбиты. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: беспилотники, Белая Церковь, обстрелы, Алексей Кулеба
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