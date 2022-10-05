Белую Церковь дважды за ночь атаковали дронами-камикадзе, возник пожар на объектах инфраструктуры

Местный телеканал BCTV сообщил в Telegram в 2.15, что горожане слышали звуки дронов-камикадзе, после чего раздались взрывы.
В 3.10 Кулеба подтвердил атаку на город.
"Есть информация о нескольких взрывах в Белой Церкви. По предварительным данным, город атакован дронами-камикадзе. Из-за этого – пожары на объектах инфраструктуры", – написал руководитель ОВА.
Он сообщил, что известно об одном пострадавшем.
В 4.00 Кулеба написал об еще одной серии ударов дронами-камикадзе по инфраструктуре Белой Церкви.
Он уточнил, что все экстренные службы занимаются ликвидацией последствий, и призвал жителей Киевской области оставаться в укрытиях, поскольку воздушная тревога в регионе продолжается.
Городской голова Белой Церкви Геннадий Дикий в Facebook обратился к горожанам и попросил их позаботиться о безопасности.
"Пока продолжается тревога, настоятельно прошу находиться в укрытиях. Жители, проживающие возле эпицентра пожара, – не подходите к окнам и ни в коем случае не открывайте их, пока пожар не ликвидируют", – призвал он.
Тревога в Киевской области была объявлена в 01.33, в Киеве – в 2.22. Предупреждения до сих пор не сняты.
Российские оккупанты часто атаковали Белую Церковь в начале полномасштабного вторжения – в феврале и марте, они в основном наносили ракетные удары. В июле Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили российскую ракету в Белоцерковском районе.
Вероятно, атака на Белую Церковь с помощью дронов-камикадзе – первое подобное нападение оккупантов на севере Украины. С сентября оккупанты применяли такие беспилотники в основном на юге и востоке – в Одесской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях.
В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 м до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.
Издание Military Watch Magazine предположило, что Россия начала активно применять эти беспилотники, поскольку они значительно дешевле крылатых ракет, которые РФ в значительных количествах израсходовала во время войны с Украиной.
Система противовоздушной обороны Украины сбивает значительное количество дронов-камикадзе, которые запускают оккупанты. В частности, по югу Украины с 10-го по 28 сентября выпустили 32 дрона-камикадзе, 22 из них были сбиты.