Белую Церковь дважды за ночь атаковали дронами-камикадзе, возник пожар на объектах инфраструктуры

После атаки беспилотников в Белой Церкви возник пожар, известно об одном пострадавшем Фото: depositphotos.com (архив)

Местный телеканал BCTV сообщил в Telegram в 2.15, что горожане слышали звуки дронов-камикадзе, после чего раздались взрывы.

В 3.10 Кулеба подтвердил атаку на город.

"Есть информация о нескольких взрывах в Белой Церкви. По предварительным данным, город атакован дронами-камикадзе. Из-за этого – пожары на объектах инфраструктуры", – написал руководитель ОВА.

Он сообщил, что известно об одном пострадавшем.

В 4.00 Кулеба написал об еще одной серии ударов дронами-камикадзе по инфраструктуре Белой Церкви.

Он уточнил, что все экстренные службы занимаются ликвидацией последствий, и призвал жителей Киевской области оставаться в укрытиях, поскольку воздушная тревога в регионе продолжается.

Городской голова Белой Церкви Геннадий Дикий в Facebook обратился к горожанам и попросил их позаботиться о безопасности.

"Пока продолжается тревога, настоятельно прошу находиться в укрытиях. Жители, проживающие возле эпицентра пожара, – не подходите к окнам и ни в коем случае не открывайте их, пока пожар не ликвидируют", – призвал он.

Тревога в Киевской области была объявлена в 01.33, в Киеве – в 2.22. Предупреждения до сих пор не сняты.