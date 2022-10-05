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Белую Церковь дважды за ночь атаковали дронами-камикадзе, возник пожар на объектах инфраструктуры

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После атаки беспилотников в Белой Церкви возник пожар, известно об одном пострадавшем
После атаки беспилотников в Белой Церкви возник пожар, известно об одном пострадавшем
Фото: depositphotos.com (архив)

Город Белую Церковь Киевской области 5 октября дважды за ночь атаковали беспилотники российских оккупантов. Об этом в Telegram рассказал руководитель Киевской областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.

Местный телеканал BCTV сообщил в Telegram в 2.15, что горожане слышали звуки дронов-камикадзе, после чего раздались взрывы. 

В 3.10 Кулеба подтвердил атаку на город. 

"Есть информация о нескольких взрывах в Белой Церкви. По предварительным данным, город атакован дронами-камикадзе. Из-за этого – пожары на объектах инфраструктуры", – написал руководитель ОВА.

Он сообщил, что известно об одном пострадавшем. 

В 4.00 Кулеба написал об еще одной серии ударов дронами-камикадзе по инфраструктуре Белой Церкви.

Он уточнил, что все экстренные службы занимаются ликвидацией последствий, и призвал жителей Киевской области оставаться в укрытиях, поскольку воздушная тревога в регионе продолжается. 

Городской голова Белой Церкви Геннадий Дикий в Facebook обратился к горожанам и попросил их позаботиться о безопасности.

"Пока продолжается тревога, настоятельно прошу находиться в укрытиях. Жители, проживающие возле эпицентра пожара, – не подходите к окнам и ни в коем случае не открывайте их, пока пожар не ликвидируют", – призвал он. 

https://www.facebook.com/dykyi.ga/posts/2956710911297732

Тревога в Киевской области была объявлена в 01.33, в Киеве – в 2.22. Предупреждения до сих пор не сняты. 

Контекст:

Российские оккупанты часто атаковали Белую Церковь в начале полномасштабного вторжения – в феврале и марте, они в основном наносили ракетные удары. В июле Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили российскую ракету в Белоцерковском районе.

Вероятно, атака на Белую Церковь с помощью дронов-камикадзе – первое подобное нападение оккупантов на севере Украины. С сентября оккупанты применяли такие беспилотники в основном на юге и востоке – в Одесской, НиколаевскойХарьковской и Днепропетровской областях. 

В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 м до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка

Издание Military Watch Magazine предположило, что Россия начала активно применять эти беспилотники, поскольку они значительно дешевле крылатых ракет, которые РФ в значительных количествах израсходовала во время войны с Украиной. 

Система противовоздушной обороны Украины сбивает значительное количество дронов-камикадзе, которые запускают оккупанты. В частности, по югу Украины с 10-го по 28 сентября выпустили 32 дрона-камикадзе, 22 из них были сбиты. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: пожар, взрыв, Киевская ОГА, Киевская область, беспилотники, Белая Церковь, инфраструктура, Алексей Кулеба, дрон
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