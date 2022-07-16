ВСУ сбили ракету оккупантов над Киевской областью – ОВА

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.

"Внимание, сегодня вечером в небе Белоцерковского района Воздушными силами Украины сбита вражеская ракета, – написал руководитель ОВА. – Предварительно, жертв и разрушений нет. Обломки упали в поле. Информация уточняется. Работают соответствующие службы".

Кулеба призвал жителей региона не игнорировать опасность – оставаться в укрытиях во время воздушных тревог.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным президента Украины Владимира Зеленского на утро 13 июля, РФ выпустила по Украине около 3 тыс. ракет. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил 14 июля, что ракетные удары – самая большая опасность для Украины, но "немалое количество" ракет сбивает украинская ПВО.

Вечером 15 июля ВСУ сбили еще четыре ракеты, выпущенные оккупантами по Днепру и Днепропетровской области из северной части Каспийского моря самолетами стратегической авиации Ту-95 МС, сообщили Воздушные силы.