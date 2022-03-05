Оккупанты совершили ракетный удар по жилым домами в Белой Церкви

"Только что произошел ракетный удар. Попали в частный сектор. Сейчас ищем людей", – говорит он на видео.

По данным полиции Киевской области, повреждены 20 домов, есть потерпевшие. Полиция и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям находятся на месте происшествия и помогают гражданам преодолеть последствия взрыва.