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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью ВСУ сбили шесть российских дронов-камикадзе Shahed-136 иранского производства

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Дроны сбили на юге Украины
Дроны сбили на юге Украины
Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram (архив)

В ночь на 5 октября украинские военные сбили шесть дронов-камикадзе иранского производства, которые Россия применила для атак по Украине. Об этом сообщило в Telegram командование Возушных сил Вооруженных сил Украины.

"Ночью 5 октября российские оккупационные войска атаковали Украину беспилотниками-камикадзе Shahed-136. Шесть дронов-камикадзе уничтожены зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил на юге страны", – сообщили в командовании.

Ночью оккупанты атаковали дронами-камикадзе Белую Церковь Киевской области. Зафиксировано шесть попаданий, есть пострадавший.

Контекст:

С сентября оккупанты применяли беспилотники Shahed-136 в основном на юге и востоке – в ОдесскойНиколаевскойХарьковской и Днепропетровской областях. 

По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 м до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка

Издание Military Watch Magazine предположило, что Россия начала активно применять эти беспилотники, поскольку они значительно дешевле крылатых ракет, которые РФ в значительных количествах израсходовала во время войны с Украиной. 

Система противовоздушной обороны Украины сбивает значительное количество дронов-камикадзе, которые запускают оккупанты. В частности, по югу Украины с 10-го по 28 сентября выпустили 32 дрона-камикадзе, 22 из них были сбиты. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, беспилотники, война России против Украины, Воздушные силы Украины
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