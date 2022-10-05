Ночью ВСУ сбили шесть российских дронов-камикадзе Shahed-136 иранского производства

"Ночью 5 октября российские оккупационные войска атаковали Украину беспилотниками-камикадзе Shahed-136. Шесть дронов-камикадзе уничтожены зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил на юге страны", – сообщили в командовании.

Ночью оккупанты атаковали дронами-камикадзе Белую Церковь Киевской области. Зафиксировано шесть попаданий, есть пострадавший.

Контекст:

С сентября оккупанты применяли беспилотники Shahed-136 в основном на юге и востоке – в Одесской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях.

По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 м до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.

Издание Military Watch Magazine предположило, что Россия начала активно применять эти беспилотники, поскольку они значительно дешевле крылатых ракет, которые РФ в значительных количествах израсходовала во время войны с Украиной.

Система противовоздушной обороны Украины сбивает значительное количество дронов-камикадзе, которые запускают оккупанты. В частности, по югу Украины с 10-го по 28 сентября выпустили 32 дрона-камикадзе, 22 из них были сбиты.