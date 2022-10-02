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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ ночью сбили пять из семи дронов-камикадзе, которыми оккупанты атаковали Николаевскую область

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С сентября ВСУ регулярно сбивают иранские дроны, которые используют российские оккупанты
С сентября ВСУ регулярно сбивают иранские дроны, которые используют российские оккупанты
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Украинские военные в ночь на 2 октября сбили пять из семи дронов-камикадзе, которыми российские оккупанты атаковали Николаевскую область. Об этом в Facebook сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Как уточнили в командовании, противник направил в Николаевскую область семь дронов иранского производства Shahed-136.

"Пять из семи Shahed-136 уничтожены военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады и Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" Воздушных сил ВСУ", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid021NRrv6W9PdZ2rxHKgM17HReLesojTNpXmcN2oQWZxunwGJ2cqjpFtJHjKPmwDqRxl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В сентябре было подтверждено применение Россией в Украине как минимум двух видов иранских БПЛА – дронов-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых Mohajer-6. Например, вечером 22 сентября в Николаевской области сбили четыре дрона. 23 сентября за несколько часов в Одессе и Днепре сбили еще семь БПЛА. В Одессе тогда два Shahed-136 разрушили админздание в районе порта, погиб гражданский.

Оккупанты перекрасили закупленные Shahed-136 в свои цвета и назвали их "Герань-2", рассказал командир артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ полковник Родион Кулагин, он отметил, что эти беспилотники обычно летают парами.

Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Иранские беспилотники также эффективно поражаются зенитными пушками. Помимо этого, обезвредить такой дрон можно средствами радиоэлектронной борьбы.

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 26 сентября заверила, что ВСУ активно разрабатывают способы борьбы с иранскими дронами.

28 сентября Гуменюк рассказала, что оккупанты с 10 сентября выпустили по югу Украины более 30 дронов-камикадзе, 22 из них были сбиты.

Теги: Россия, Украина, Николаевская область, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, дрон
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