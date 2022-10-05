Возле Очакова 5 октября сбили российский беспилотник – воздушное командование "Юг"

"Около 11.30 над морем возле Очакова при попытке ведения воздушной разведки силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит беспилотник оперативно-тактического уровня – вероятно, "Орлан-10". Не устаем уничтожать врага в украинском небе!" – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 5 октября, составили около 61 тыс. военных, 2435 танков, 266 самолетов, 232 вертолета, 1032 беспилотника опеативно-тактического уровня и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".