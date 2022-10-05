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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Возле Очакова 5 октября сбили российский беспилотник – воздушное командование "Юг"

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ВСУ уже уничтожили около 1 тыс. российских беспилотников
ВСУ уже уничтожили около 1 тыс. российских беспилотников
Фото: EPA

Украинские военные 5 октября сбили российский беспилотник "Орлан-10" возле Очакова Николаевской области. Об этом сообщил в Facebook пресс-центр воздушного командования "Юг" Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Около 11.30 над морем возле Очакова при попытке ведения воздушной разведки силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит беспилотник оперативно-тактического уровня – вероятно, "Орлан-10". Не устаем уничтожать врага в украинском небе!" – говорится в сообщении.

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 5 октября, составили около 61 тыс. военных2435 танков, 266 самолетов, 232 вертолета, 1032 беспилотника опеативно-тактического уровня и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Николаевская область, беспилотники, война России против Украины, Очаков
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