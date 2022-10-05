Возле Очакова 5 октября сбили российский беспилотник – воздушное командование "Юг"

ВСУ уже уничтожили около 1 тыс. российских беспилотников Фото: EPA

"Около 11.30 над морем возле Очакова при попытке ведения воздушной разведки силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит беспилотник оперативно-тактического уровня – вероятно, "Орлан-10". Не устаем уничтожать врага в украинском небе!" – говорится в сообщении.