Повреждены три здания. Глава Киевской ОВА рассказал о последствиях атаки дронов на Белую Церковь

На месте продолжаются работы, ситуация полностью контролируется, сказал Кулеба. По его словам, есть один пострадавший, он находится в больнице с легкими травмами.
Повреждены три здания, разрушения средней тяжести. Кулеба высказал уверенность, что здания отстроят. Все коммуникации работают.
Органы местного самоуправления приняли решение, что на один день, 5 октября, в городе обучение в школах пройдет дистанционно.
Кулеба отметил, что это первая атака дронами в Киевской области.
Российские оккупанты часто атаковали Белую Церковь в начале полномасштабного вторжения (в феврале и марте), они в основном наносили ракетные удары. В июле Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили российскую ракету в Белоцерковском районе.
С сентября оккупанты применяли беспилотники Shahed-136 в основном на юге и востоке – в Одесской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 м до 4000 м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.
Российские военные атаковали Белую Церковь 5 октября дронами-камикадзе, выпущенными с юга Украины.