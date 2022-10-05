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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Повреждены три здания. Глава Киевской ОВА рассказал о последствиях атаки дронов на Белую Церковь

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Алексей Кулеба рассказал, что происходит в Белой Церкви после атаки россиян
Алексей Кулеба рассказал, что происходит в Белой Церкви после атаки россиян
Фото: Кулеба Олексій / Facebook

В Белой Церкви Киевской области уже потушили пожар, возникший в результате атаки шести дронов-камикадзе. От атаки повреждены три здания. Об этом в эфире национального телемарафона 5 октября рассказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, видео он опубликовал в своем Telegram.

На месте продолжаются работы, ситуация полностью контролируется, сказал Кулеба. По его словам, есть один пострадавший, он находится в больнице с легкими травмами.

Повреждены три здания, разрушения средней тяжести. Кулеба высказал уверенность, что здания отстроят. Все коммуникации работают.

Органы местного самоуправления приняли решение, что на один день, 5 октября, в городе обучение в школах пройдет дистанционно.

Кулеба отметил, что это первая атака дронами в Киевской области.

Контекст:

Российские оккупанты часто атаковали Белую Церковь в начале полномасштабного вторжения (в феврале и марте), они в основном наносили ракетные удары. В июле Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили российскую ракету в Белоцерковском районе.

С сентября оккупанты применяли беспилотники Shahed-136 в основном на юге и востоке – в ОдесскойНиколаевскойХарьковской и Днепропетровской областях. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 м до 4000 м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка

Российские военные атаковали Белую Церковь 5 октября дронами-камикадзе, выпущенными с юга Украины.

Теги: Киевская область, беспилотники, Белая Церковь, российская агрессия, война России против Украины
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