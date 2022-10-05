Повреждены три здания. Глава Киевской ОВА рассказал о последствиях атаки дронов на Белую Церковь

Алексей Кулеба рассказал, что происходит в Белой Церкви после атаки россиян Фото: Кулеба Олексій / Facebook

На месте продолжаются работы, ситуация полностью контролируется, сказал Кулеба. По его словам, есть один пострадавший, он находится в больнице с легкими травмами.

Повреждены три здания, разрушения средней тяжести. Кулеба высказал уверенность, что здания отстроят. Все коммуникации работают.

Органы местного самоуправления приняли решение, что на один день, 5 октября, в городе обучение в школах пройдет дистанционно.

Кулеба отметил, что это первая атака дронами в Киевской области.