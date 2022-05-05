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"Война не сделала нас жесткими или безжалостными". Сотрудники ГСЧС спасли в Белой Церкви енота, забравшегося на тополь

Украинцы тем и отличаются от оккупантов, что во время войны стараются использовать любую возможность помочь нуждающимся в защите и поддержке, считают в ГСЧС
Украинцы тем и отличаются от оккупантов, что во время войны стараются использовать любую возможность помочь нуждающимся в защите и поддержке, считают в ГСЧС
Фото: ДСНС України / Facebook

4 мая сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Белой Церкви Киевской области спасли енота, который залез на тополь. Об этом пресс-центр ГСЧС проинформировал в Facebook.

"Неподдельная радость на лице спасателя говорит о том, что он абсолютно и категорически доволен результатом сегодняшнего выезда на вызов. Еще бы! Встретить в Белой Церкви такое милое творение! Кто же не хочет подержать на руках живого, толстенького енота?" – отметили в пресс-службе и опубликовали фото спасателя и животного. 

В сообщении говорится, что за помощью к ГСЧС обратилась хозяйка енота – животное "вовремя" заметили на дереве и сняли оттуда. 

"Война не сделала нас жесткими или безжалостными, напротив – мы стали больше ценить жизнь и стараемся использовать любую возможность помочь нуждающимся в защите и поддержке. Мы, украинцы, этим и отличаемся от рашистских орков, жизнь которых не стоит даже усилий, потраченных на печать этих слов о них", – добавили авторы релиза. 

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/366756905492205

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ГСЧС, животные, спасатели, Белая Церковь, деревья, животное
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