"Война не сделала нас жесткими или безжалостными". Сотрудники ГСЧС спасли в Белой Церкви енота, забравшегося на тополь

Украинцы тем и отличаются от оккупантов, что во время войны стараются использовать любую возможность помочь нуждающимся в защите и поддержке, считают в ГСЧС Фото: ДСНС України / Facebook

"Неподдельная радость на лице спасателя говорит о том, что он абсолютно и категорически доволен результатом сегодняшнего выезда на вызов. Еще бы! Встретить в Белой Церкви такое милое творение! Кто же не хочет подержать на руках живого, толстенького енота?" – отметили в пресс-службе и опубликовали фото спасателя и животного.

В сообщении говорится, что за помощью к ГСЧС обратилась хозяйка енота – животное "вовремя" заметили на дереве и сняли оттуда.

"Война не сделала нас жесткими или безжалостными, напротив – мы стали больше ценить жизнь и стараемся использовать любую возможность помочь нуждающимся в защите и поддержке. Мы, украинцы, этим и отличаемся от рашистских орков, жизнь которых не стоит даже усилий, потраченных на печать этих слов о них", – добавили авторы релиза.