В мариупольском зоопарке от российских обстрелов погибли ламы, верблюды и леопард – советник мэра

"В мариупольском зоопарке от российских обстрелов погибли: пять верблюдов, три ламы, шесть обезьян, четыре страуса, один леопард", – говорится в сообщении.

Андрющенко добавил, что "русский мир уничтожает все вокруг себя".

Война России против Украины. Главное (обновляется)