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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты продолжают пытаться наступать на Бахмут и Авдеевку – Генштаб ВСУ

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Украинские военные нанесли удары по позициям оккупантов
Украинские военные нанесли удары по позициям оккупантов
Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты пытались наступать в районе 10 населенных пунктов Донецкой области, их атаки украинские военные отбили. Об этом проинформировал 6 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на бахмутском и авдеевском направлениях. [...] За прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Яковлевка, Одрадовка, Зайцево, Бахмут, Красногоровка, Победа, Водяное и Любомировка", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что противник на отдельных направлениях перегруппировывает свои подразделения, а ВСУ наносят удары по врагу.

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение одного опорного пункта, пяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также пяти зенитных ракетных комплексов противника", – рассказали в Генштабе.

Также, по его данным, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили пять вражеских беспилотников, в том числе иранские Shahed-136 (два) и Mohajer-6 (один).

"Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили 19 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и шесть средств артиллерии", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0cEZqa6GoiQYWReBCeZ2EsMWoTAxqbbXZqtki75hLPC2eicH5sHxid6x358nt3n5Cl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, в конце августа Вооруженные силы Украины контролировали регион на 45%. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

На ряде направлений ВСУ перешли в контрнаступление.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Донбасс, Генштаб ВСУ, авиация, Вооруженные силы Украины, вооружение, оборона, Соледар, Авдеевка, боеприпасы, Красногоровка, артиллерия, вторжение, беспилотники, Зайцево, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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