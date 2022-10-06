Российские оккупанты продолжают пытаться наступать на Бахмут и Авдеевку – Генштаб ВСУ

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на бахмутском и авдеевском направлениях. [...] За прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Яковлевка, Одрадовка, Зайцево, Бахмут, Красногоровка, Победа, Водяное и Любомировка", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что противник на отдельных направлениях перегруппировывает свои подразделения, а ВСУ наносят удары по врагу.

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение одного опорного пункта, пяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также пяти зенитных ракетных комплексов противника", – рассказали в Генштабе.

Также, по его данным, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили пять вражеских беспилотников, в том числе иранские Shahed-136 (два) и Mohajer-6 (один).

"Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили 19 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и шесть средств артиллерии", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)