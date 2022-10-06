Украинские военные за сутки уничтожили 330 оккупантов, 14 российских танков и 15 беспилотников – Генштаб ВСУ

Наибольшие потери противник понес на краматорском, авдеевском и криворожском направлениях Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 330 российских захватчиков.

Другие потери противника составили:

танки – 2449 (+14);

боевые бронированные машины – 5064 (+26);

артиллерийские системы – 1424 (+10);

РСЗО – 344 (+3);

средства ПВО – 177;

самолеты – 266;

вертолеты – 232;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1047 (+15);

крылатые ракеты – 246;

корабли /катера –15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3854 (+13);

специальная техника – 134 (+2).

"Наибольшие потери противник понес на краматорском, авдеевском и криворожском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

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