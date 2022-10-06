Украинские военные за сутки уничтожили 330 оккупантов, 14 российских танков и 15 беспилотников – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 330 российских захватчиков.
Другие потери противника составили:
"Наибольшие потери противник понес на краматорском, авдеевском и криворожском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Весной Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей. Сейчас продолжается освобождение других регионов на юге и востоке Украины.
4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что ВСУ освободили 1534 населенных пункта.