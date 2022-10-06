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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбили атаки оккупантов возле восьми населенных пунктов и поразили 26 районов скопления сил противника – Генштаб

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ВСУ за минувшие сутки поразили два пункта управления российских захватчиков
ВСУ за минувшие сутки поразили два пункта управления российских захватчиков
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные за минувшие сутки отбили атаки оккупантов возле восьми населенных пунктов. Об этом 6 октября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Наступление противника было отражено в районах Выемки, Соледара, Одрадовки, Бахмутского, Бахмута, Красногоровки, Майорска и Новомихайловки.

Авиация сил обороны нанесла по российским захватчикам более 15 ударов. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех зенитных ракетных комплексов противника. Помимо этого, сбиты девять вражеских беспилотников.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ за минувшие сутки поразили два пункта управления, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, а также восемь других важных объектов оккупантов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02s4bUFeGjMQcN56fuH1FVC9ZqV5unEQvESDYhEGKBfuYB2Y2L7b8yJ78ectwrJ1s8l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Весной Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей. Сейчас продолжается освобождение других регионов на юге и востоке Украины.

4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что ВСУ освободили 1534 населенных пункта.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, Вооруженные силы Украины, Соледар, Красногоровка, артиллерия, беспилотники, Майорск, ВСУ, война России против Украины, Новомихайловка, Бахмут
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