ВСУ отбили атаки оккупантов возле восьми населенных пунктов и поразили 26 районов скопления сил противника – Генштаб

ВСУ за минувшие сутки поразили два пункта управления российских захватчиков Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Наступление противника было отражено в районах Выемки, Соледара, Одрадовки, Бахмутского, Бахмута, Красногоровки, Майорска и Новомихайловки.

Авиация сил обороны нанесла по российским захватчикам более 15 ударов. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех зенитных ракетных комплексов противника. Помимо этого, сбиты девять вражеских беспилотников.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ за минувшие сутки поразили два пункта управления, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, а также восемь других важных объектов оккупантов.

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