ВСУ отбили атаки оккупантов возле восьми населенных пунктов и поразили 26 районов скопления сил противника – Генштаб

Наступление противника было отражено в районах Выемки, Соледара, Одрадовки, Бахмутского, Бахмута, Красногоровки, Майорска и Новомихайловки.
Авиация сил обороны нанесла по российским захватчикам более 15 ударов. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех зенитных ракетных комплексов противника. Помимо этого, сбиты девять вражеских беспилотников.
Ракетные войска и артиллерия ВСУ за минувшие сутки поразили два пункта управления, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, а также восемь других важных объектов оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Весной Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей. Сейчас продолжается освобождение других регионов на юге и востоке Украины.
4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что ВСУ освободили 1534 населенных пункта.