ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Любые российские объекты на оккупированной территории – законные военные цели для ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подоляк подчеркнул, что украинское контрнаступление не вызывает вопросов ни у кого из союзников Украины
Подоляк подчеркнул, что украинское контрнаступление не вызывает вопросов ни у кого из союзников Украины
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул 5 октября в Twitter оборонительный характер войны, которую Украина вынуждена вести против напавшей на нее России.

"Любые российские объекты на оккупированной территории являются законными военными целями для атаки Вооруженными силами Украины. Любое контрнаступление и деоккупация территорий подпадают под концепцию оборонительной войны. Это абсолютная аксиома как для руководства Украины, так и для наших союзников", – написал Подоляк.

30 сентября 2022 года Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ. После этого Путин утвердил ратификацию незаконной аннексии украинских земель.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября признал ничтожными указы Путина о признании "независимыми" Крыма и четырех областей Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 4 октября обратил внимание российского руководства, что ВСУ ежедневно деоккупируют часть украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ. Поэтому, считает Подоляк, в Кремле колеблются, озвучивать ли "новые границы" России.

5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай официально заявил о начале деоккупации Луганской области и освобождении первых населенных пунктов. В свою очередь, с 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. В связи с этим в британской разведке прогнозируют, что российское политическое руководство должно быть "обеспокоено" продвижением ВСУ на этом направлении.

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские войска деоккупировали 1534 населенных пункта, проинформировали в Офисе президента 4 октября.

Теги: Россия, Украина, оккупация, агрессия, Владимир Зеленский, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, деоккупация, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это не подарки и игрушки". Полякова рассказала о главном желании своей "чудаковатой" дочери
"Это не подарки и игрушки". Полякова рассказала о главном желании своей "чудаковатой" дочери
Loboda прокомментировала слова Пугачевой, высмеивающей авторов адресованных ей анонимных оскорблений
Loboda прокомментировала слова Пугачевой, высмеивающей авторов адресованных ей анонимных оскорблений
Бабкин с женой и тещей в Германии собрал грибы в лесу. Фото
Бабкин с женой и тещей в Германии собрал грибы в лесу. Фото
Дорофеева высказалась об артистах, которые молчат о нападении РФ на Украину
Дорофеева высказалась об артистах, которые молчат о нападении РФ на Украину
"Схватил за голову и встряхнул, а после толкнул о стену". Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми
"Схватил за голову и встряхнул, а после толкнул о стену". Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми
"Среди нас есть люди, которые рискуют самым дорогим своей жизнью!" Потап выступил перед украинскими военными
"Среди нас есть люди, которые рискуют самым дорогим – своей жизнью!" Потап выступил перед украинскими военными
Томатный суп. Рецепт от Хименеса-Браво
Томатный суп. Рецепт от Хименеса-Браво
53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео
53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео
67-летняя Аджани отрезала перед камерой волосы. Видео
67-летняя Аджани отрезала перед камерой волосы. Видео
"Этот аппарат выгонит из меня печаль, как ВСУ врага из Лимана". Никитюк без трусов показала, как ей делают массаж ягодиц
"Этот аппарат выгонит из меня печаль, как ВСУ врага из Лимана". Никитюк без трусов показала, как ей делают массаж ягодиц
"Домой". Кекелия сделала селфи с сыном перед отъездом в Украину
"Домой". Кекелия сделала селфи с сыном перед отъездом в Украину
"Все нормальные артисты покинули Россию. Остались Волочковы", "Какой ужас". В сети обсуждают фото Волочковой и ее вокал
"Все нормальные артисты покинули Россию. Остались Волочковы", "Какой ужас". В сети обсуждают фото Волочковой и ее вокал
"Боже, он меня убьет за это!" Матвиенко рассказала о виртуальном сексе с Мирзояном
"Боже, он меня убьет за это!" Матвиенко рассказала о виртуальном сексе с Мирзояном
"Маленькие ежедневные ритуалы придают ощущение "жизни". Каменских снялась в халате
"Маленькие ежедневные ритуалы придают ощущение "жизни". Каменских снялась в халате
"До чего симпатичные физиноагенты!" Макаревич показал жену и сына крупным планом
"До чего симпатичные физиноагенты!" Макаревич показал жену и сына крупным планом
Пенн сыграет вымышленную версию самого себя в австралийском военном сериале
Пенн сыграет вымышленную версию самого себя в австралийском военном сериале
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурин показал Дорофееву без бюстгальтера и трусов. Фото (188482)
2
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского (120650)
3
Потап после возвращения в Украину обнародовал документ, подтверждающий, что он c марта состоит в теробороне. Фото (120015)
4
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону (104661)
5
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России (93705)
6
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком (88838)
7
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь (78959) G
8
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного (59537)
 
 
 
 