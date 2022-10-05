Подоляк: Любые российские объекты на оккупированной территории – законные военные цели для ВСУ

Подоляк подчеркнул, что украинское контрнаступление не вызывает вопросов ни у кого из союзников Украины Фото: president.gov.ua

"Любые российские объекты на оккупированной территории являются законными военными целями для атаки Вооруженными силами Украины. Любое контрнаступление и деоккупация территорий подпадают под концепцию оборонительной войны. Это абсолютная аксиома как для руководства Украины, так и для наших союзников", – написал Подоляк.

Будь-які російські об’єкти на окупованій території є законними військовими цілями для атаки Збройними Силами України. Будь-який контрнаступ та деокупація територій підпадає під концепцію оборонної війни. Це абсолютна аксіома як для керівництва України, так і для наших союзників. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 5, 2022

30 сентября 2022 года Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ. После этого Путин утвердил ратификацию незаконной аннексии украинских земель.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября признал ничтожными указы Путина о признании "независимыми" Крыма и четырех областей Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 4 октября обратил внимание российского руководства, что ВСУ ежедневно деоккупируют часть украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ. Поэтому, считает Подоляк, в Кремле колеблются, озвучивать ли "новые границы" России.

5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай официально заявил о начале деоккупации Луганской области и освобождении первых населенных пунктов. В свою очередь, с 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. В связи с этим в британской разведке прогнозируют, что российское политическое руководство должно быть "обеспокоено" продвижением ВСУ на этом направлении.