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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк заявил, что в РФ начали искать виноватого в неудачах в войне против Украины

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По словам советника главы Офиса президента, военными действиями в России руководят, в частности, кремлевские клерки
По словам советника главы Офиса президента, военными действиями в России руководят, в частности, кремлевские клерки
Фото: president.gov.ua

В России начали искать виноватого в неудачах в войне против Украины. Об этом написал 3 октября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

По словам Подоляка, военными действиями в России руководят кремлевские клерки, внутренние спецслужбы, "владельцы ЧВК по зекам", "хозяин Чечни" Рамзан Кадыров, пропагандисты и лично президент РФ Владимир Путин.

"Пауки в закрытой банке начали свою работу по поиску виноватого. Кто-то не выживет..."  написал он.

Контекст:

1 октября Кадыров в своем Telegram раскритиковал руководство РФ из-за поражения в Лимане. В провале он обвинил командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина, назвав того бездарем и заявив, что его покрывают в Генштабе РФ. "Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор", – написал он.

Критику Кадырова поддержал и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков – с автоматами босыми на фронт", – цитирует его пресс-служба компании "Конкорд".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Рамзан Кадыров, война, Кремль, пропаганда, Лиман, спецслужбы, война России против Украины, Евгений Пригожин, Михаил Подоляк, ЧВК
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