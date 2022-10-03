Подоляк заявил, что в РФ начали искать виноватого в неудачах в войне против Украины

По словам Подоляка, военными действиями в России руководят кремлевские клерки, внутренние спецслужбы, "владельцы ЧВК по зекам", "хозяин Чечни" Рамзан Кадыров, пропагандисты и лично президент РФ Владимир Путин.
"Пауки в закрытой банке начали свою работу по поиску виноватого. Кто-то не выживет..." – написал он.
Хто керує військовими діями в Росії:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 3, 2022
1. Кремлівські клерки.
2. Внутрішні спецслужби.
3. Власники ПВК із зеків.
4. Хазяїн Чечні.
5. Z-пропагандисти.
6. Особисто Путін.
Павуки в закритій банці почали свою роботу з пошуку винного. Хтось не виживе…
1 октября Кадыров в своем Telegram раскритиковал руководство РФ из-за поражения в Лимане. В провале он обвинил командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина, назвав того бездарем и заявив, что его покрывают в Генштабе РФ. "Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор", – написал он.
Критику Кадырова поддержал и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков – с автоматами босыми на фронт", – цитирует его пресс-служба компании "Конкорд".