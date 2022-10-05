В Кремле заявили, что снова захватят деоккупированные территории Украины: Они будут с Россией навсегда

Песков пообещал, что Россия заново "отвоюет" у Украины территории, освобожденные в ходе контрнаступления ВСУ Фото: kremlin.ru

Журналисты спросили Пескова, нет ли противоречия между заявлением Путина во время "церемонии аннексии" о том, что незаконно "присоединенные" территории теперь "с Россией навсегда", и тем, что ВСУ продолжают контрнаступление, вытесняя оккупантов.

"Здесь нет никакого противоречия, они будут с Россией навсегда, они будут возвращены", – заявил Песков.

Он пояснил, что Херсонская и Запорожская области Украины "вошли в состав России" в тех границах, в которых действовала военно-гражданская администрация оккупантов "на момент принятия".



"Но я еще раз повторяю: там определенные территории будут возвращены. И мы продолжим советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией", – попытался объяснить он.

30 сентября 2022 года Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ. После этого Путин утвердил ратификацию незаконной аннексии украинских земель.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября признал ничтожными указы Путина о признании "независимыми" Крыма и четырех областей Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 4 октября обратил внимание российского руководства, что ВСУ ежедневно деоккупируют часть украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ. Поэтому, считает Подоляк, в Кремле колеблются, озвучивать ли "новые границы" России.

5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай официально заявил о начале деоккупации Луганской области и освобождении первых населенных пунктов. В свою очередь, с 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. В связи с этим в британской разведке прогнозируют, что российское политическое руководство должно быть "обеспокоено" продвижением ВСУ на этом направлении.