Из-за контрнаступления ВСУ "приспешники" оккупантов убегают из захваченных населенных пунктов целыми автобусами – Генштаб

"В результате постепенного освобождения силами обороны временно захваченных территорий одновременно с отходом подразделений российских оккупационных войск отмечается выезд приспешников оккупационных властей. Так, по имеющейся информации, из населенного пункта Сватово в Новопсков Луганской области зафиксировано перемещение трех автобусов сторонников оккупантов", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, похожая ситуация наблюдается и на временно оккупированной территории Херсонской области, где представители частных охранных кампаний из Крыма планируют эвакуироваться обратно на захваченный Россией полуостров.
"В населенном пункте Рубежное Луганской области с целью поиска украинских диверсантов и партизан оккупанты ввели комендантский час и усилили фильтрационные мероприятия", – отметили в Генштабе.
Также в ВСУ поступает информация о минировании российскими захватчиками объектов инфраструктуры в городе Энергодар Запорожской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Весной Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей. Сейчас продолжается освобождение других регионов на юге и востоке Украины.
4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что ВСУ освободили 1534 населенных пункта.