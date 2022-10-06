Из-за контрнаступления ВСУ "приспешники" оккупантов убегают из захваченных населенных пунктов целыми автобусами – Генштаб

4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что ВСУ освободили от оккупантов 1534 населенных пункта Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"В результате постепенного освобождения силами обороны временно захваченных территорий одновременно с отходом подразделений российских оккупационных войск отмечается выезд приспешников оккупационных властей. Так, по имеющейся информации, из населенного пункта Сватово в Новопсков Луганской области зафиксировано перемещение трех автобусов сторонников оккупантов", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, похожая ситуация наблюдается и на временно оккупированной территории Херсонской области, где представители частных охранных кампаний из Крыма планируют эвакуироваться обратно на захваченный Россией полуостров.

"В населенном пункте Рубежное Луганской области с целью поиска украинских диверсантов и партизан оккупанты ввели комендантский час и усилили фильтрационные мероприятия", – отметили в Генштабе.

Также в ВСУ поступает информация о минировании российскими захватчиками объектов инфраструктуры в городе Энергодар Запорожской области.

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