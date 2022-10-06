Хаотично отступающие оккупанты взорвали дамбу, подтоплен населенный пункт на Донбассе – Генштаб ВСУ

"Как и ранее, российские оккупанты используют тактику выжженной земли в Украине. Так, во время очередного хаотичного отступления враг совершил подрыв дамбы, что повлекло за собой подтопление населенного пункта Райгородок [Донецкой области]", – говорится в сообщении.
Также, по данным украинских военных, оккупанты уничтожают документы.
"В Кадиевке [Луганской области, бывший Стаханов] происходит массовое уничтожение архивов и копий документов, особенно тех, которые содержат историю оккупации. В Сватово [Луганской области] уже заминированы основные инфраструктурные объекты, здания и территории", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на других участках, в том числе в Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские войска деоккупировали 1534 населенных пункта, проинформировали в Офисе президента Украины 4 октября.