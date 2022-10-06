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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Хаотично отступающие оккупанты взорвали дамбу, подтоплен населенный пункт на Донбассе – Генштаб ВСУ

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Оккупанты отступают на ряде направлений
Оккупанты отступают на ряде направлений
Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты "хаотично" отступают, проинформировал 6 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Как и ранее, российские оккупанты используют тактику выжженной земли в Украине. Так, во время очередного хаотичного отступления враг совершил подрыв дамбы, что повлекло за собой подтопление населенного пункта Райгородок [Донецкой области]", – говорится в сообщении.

Также, по данным украинских военных, оккупанты уничтожают документы.

"В Кадиевке [Луганской области, бывший Стаханов] происходит массовое уничтожение архивов и копий документов, особенно тех, которые содержат историю оккупации. В Сватово [Луганской области] уже заминированы основные инфраструктурные объекты, здания и территории", – объяснили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0cEZqa6GoiQYWReBCeZ2EsMWoTAxqbbXZqtki75hLPC2eicH5sHxid6x358nt3n5Cl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на других участках, в том числе в Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские войска деоккупировали 1534 населенных пункта, проинформировали в Офисе президента Украины 4 октября.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Донбасс, Генштаб ВСУ, оккупация, Сватово, вторжение, ВСУ, война России против Украины, документы, Кадиевка, российские оккупанты, контрнаступление
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