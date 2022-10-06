Хаотично отступающие оккупанты взорвали дамбу, подтоплен населенный пункт на Донбассе – Генштаб ВСУ

"Как и ранее, российские оккупанты используют тактику выжженной земли в Украине. Так, во время очередного хаотичного отступления враг совершил подрыв дамбы, что повлекло за собой подтопление населенного пункта Райгородок [Донецкой области]", – говорится в сообщении.

Также, по данным украинских военных, оккупанты уничтожают документы.

"В Кадиевке [Луганской области, бывший Стаханов] происходит массовое уничтожение архивов и копий документов, особенно тех, которые содержат историю оккупации. В Сватово [Луганской области] уже заминированы основные инфраструктурные объекты, здания и территории", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)