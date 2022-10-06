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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне могут устроить провокации на День рождения Путина – Генштаб

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Алексей Громов рассказал, чего ждать от россиян 7 октября
Алексей Громов рассказал, чего ждать от россиян 7 октября
Скриншот: Військове телебачення України / YouTube

В день рождения президента России Владимира Путина 7 октября оккупанты могут нанести массированные удары по Украине. Об этом сообщил 6 октября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов на брифинге, который транслировало Военное телевидение Украины.

"Учитывая навязчивость каких-то там памятных дат или каких-то сакральных дат нашего врага, мы помним, что на День нашей независимости противник осуществлял массированные удары, применял все возможные виды оружия, чтобы посеять панику в наших рядах и наносить максимальное поражение как гражданской, так и военной инфраструктуре. Не исключается, конечно, что противник будет пытаться все же сделать это и на день рождения своего вождя", – сказал Громов.

Он отметил, что это может произойти как по команде Путина, так и по самостоятельным решениям любых военны руководителей. В последнем случае Громов выразил надежду, что они "накосячат", и будут приняты "соответствующие кадровые решения".

"Для наших военных это будет обычный день, они будут выполнять свои обязанности. Единственное, они будут пытаться дать как можно больше возможностей противнику побывать на концерте Кобзона", – сказал генерал.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Украинские власти и западные страны предупреждали украинцев, что Россия может усилить обстрелы накануне и в День Независимости. Президент Украины Владимир Зеленский призывал граждан особенно соблюдать правила безопасности 24 августа. Он отмечал, что в этот день возможны "отвратительные российские провокации и жестокие удары".

В День Независимости Украины оккупанты обстреляли 58 украинских населенных пунктов, об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Также 24 августа российская авиация использовала тактику пролетов с имитацией ракетных ударов. Из-за этого в Украине было большое количество воздушных тревог.

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил и 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами".

Теги: Владимир Путин, Владимир Громов, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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