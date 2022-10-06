Россияне могут устроить провокации на День рождения Путина – Генштаб

"Учитывая навязчивость каких-то там памятных дат или каких-то сакральных дат нашего врага, мы помним, что на День нашей независимости противник осуществлял массированные удары, применял все возможные виды оружия, чтобы посеять панику в наших рядах и наносить максимальное поражение как гражданской, так и военной инфраструктуре. Не исключается, конечно, что противник будет пытаться все же сделать это и на день рождения своего вождя", – сказал Громов.

Он отметил, что это может произойти как по команде Путина, так и по самостоятельным решениям любых военны руководителей. В последнем случае Громов выразил надежду, что они "накосячат", и будут приняты "соответствующие кадровые решения".

"Для наших военных это будет обычный день, они будут выполнять свои обязанности. Единственное, они будут пытаться дать как можно больше возможностей противнику побывать на концерте Кобзона", – сказал генерал.