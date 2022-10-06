Мать Собчак просит Совет Федерации объяснить, как РФ может присоединить захваченные украинские территории

Сенатор Нарусова не голосовала за "присоединении к России" захваченных украинских территорий Фото: EPA (архив)

"С даты подписания в Георгиевском зале указанных договоров [о "принятии" в состав Российской Федерации оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины] линия соприкосновения изменилась. Нам рекомендуют "принять" в состав РФ области, часть территории которых занята вооруженными силами другой страны. Я, признаться, рассчитывала на объяснение этого беспрецедентного факта Конституционным судом. Но увы", – сказала она.

Член Совета Федерации Андрей Клинаш ответил ей, что в РФ есть "все основания для присоединения областей".

"Конституционный суд с точки зрения конституционно значимых ценностей установил, что длящийся много лет кризис, переросший в вооруженное противостояние власти с собственным населением, дает все основания Российской Федерации принять соответствующие решения", – ответил сенатор.

Нарусова не голосовала за "принятие" в состав Российской Федерации оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, когда Совет Федерации ратифицировал соответствующий "договор". Как пишут российское СМИ News.ru и НСН, Нарусова заявила, что не могла проголосовать против, поэтому "не нажала ни одну из кнопок". В итоговом протоколе голосов со статусом "воздержался" нет, отмечают СМИ.