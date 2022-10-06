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Мать Собчак просит Совет Федерации объяснить, как РФ может присоединить захваченные украинские территории

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Сенатор Нарусова не голосовала за "присоединении к России" захваченных украинских территорий
Сенатор Нарусова не голосовала за "присоединении к России" захваченных украинских территорий
Фото: EPA (архив)

Сенатор Совета Федерации РФ от Тувы, мать российской телеведущей Ксении Собчак, вдова мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Людмила Нарусова во время заседания совета попросила объяснить, как Россия может присоединить захваченные украинские территории, если "линия соприкосновения меняется". Фрагмент видео опубликовало в Facebook "Радио Свобода" 6 октября.

"С даты подписания в Георгиевском зале указанных договоров [о "принятии" в состав Российской Федерации оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины] линия соприкосновения изменилась. Нам рекомендуют "принять" в состав РФ области, часть территории которых занята вооруженными силами другой страны. Я, признаться, рассчитывала на объяснение этого беспрецедентного факта Конституционным судом. Но увы", – сказала она.

Член Совета Федерации Андрей Клинаш ответил ей, что в РФ есть "все основания для присоединения областей".

"Конституционный суд с точки зрения конституционно значимых ценностей установил, что длящийся много лет кризис, переросший в вооруженное противостояние власти с собственным населением, дает все основания Российской Федерации принять соответствующие решения", – ответил сенатор. 

https://www.facebook.com/radiosvoboda/videos/1500591693758783/

Нарусова не голосовала за "принятие" в состав Российской Федерации оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, когда Совет Федерации ратифицировал соответствующий "договор". Как пишут российское СМИ News.ru и НСН, Нарусова заявила, что не могла проголосовать против, поэтому "не нажала ни одну из кнопок". В итоговом протоколе голосов со статусом "воздержался" нет, отмечают СМИ.

Контекст:

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

2 октября "договоры" признал "законными" Конституционный суд РФ, 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ.

5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных территорий Украины.

Теги: Владимир Путин, Людмила Нарусова, оккупация, аннексия, Совет Федерации, российская агрессия, война России против Украины
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