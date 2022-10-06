Путин настраивает Шойгу на то, чтобы он взял на себя вину за неудачи вторжения в Украину – ISW

В частности, отмечают в ISW, Путин 5 октября своим указом освободил от мобилизации российских студентов, в том числе заочников и магистрантов, публично заявив при этом, что минобороны "не внесло своевременные изменения" в нормативно-правовую базу по спискам не подлежащих мобилизации, и президенту пришлось лично корректировать ситуацию.
Публичная критика ведомства – это сигнал его руководителю, полагают в ISW. Глава Кремля, похоже, настраивает Шойгу на то, чтобы он взял на себя вину за неудачи вторжения в Украину, считают эксперты.
При этом эксперты прогнозируют, что Путин будет воздерживаться от увольнения Шойгу "столько, сколько сможет", чтобы продолжать обвинять его в военных неудачах и заручиться поддержкой других групп, прежде всего среди силовиков.
При этом сменивший Шойгу во главе минобороны РФ человек, предполагают в ISW, также должен будет взять на себя ответственность за российские военные неудачи, которые произойдут после начала его пребывания в должности.
Путин уже работает над улучшением своей поддержки и лояльности среди националистически настроенных блогеров. Отмечается, что российский лидер, вероятно, готов умиротворять деятелей, критикующих минобороны РФ, таких как создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров, которому (по словам последнего) президент РФ присвоил звание генерал-полковника.
"Хотя ISW не нашел официального подтверждения продвижения Кадырова по службе, Путин, возможно, принял решение повысить его в звании, чтобы сохранить поддержку Кадырова и чеченских сил, одновременно оттеснив минобороны России и министра обороны Сергея Шойгу, от которого Путин, кажется, риторически дистанцируется", – полагают аналитики Института изучения войны.
В то же время, отмечают эксперты, российские власти задержали менеджера нескольких пропагандистских Telegram-каналов военной тематики, что указывает на то, что Кремль устанавливает ограничения на критику, разрешенную во внутрироссийском информационном пространстве.
Британская разведка в конце августа, полагала, что из-за проблем, с которыми Россия сталкивается в войне против Украины, Шойгу отстранили от управления войсками, а офицеры и солдаты, имеющие боевой опыт, регулярно насмехаются над ним.
В британской разведке считают, что информированием Путина о ходе войны занимаются оперативные командиры, а не министр обороны. Об этом же в августе написало российское издание "Важные истории". По его информации, из-за провалов в Украине Шойгу потерял доверие Путина и, возможно, его ждет отставка.
По мнению получившего украинское гражданство российского телеведущего и публициста Александра Невзорова, Путин может заменить Шойгу на главу Росгвардии Виктора Золотова.
11 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что обратится к Шойгу и Путину, "чтобы разъяснить им ситуацию", если в ближайшее время не изменится тактика войны в Украине.
По сведениям Генштаба ВСУ, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по состоянию на 6 октября уничтожили около 61 330 российских оккупантов.
21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 21 сентября подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.
В американском Институте исследования войны (ISW) 22 сентября спрогнозировали, что российская мобилизация не изменит ход войны в этом году и не лишит Украину возможности освободить большую часть территории до зимы.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта.