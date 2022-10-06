Путин настраивает Шойгу на то, чтобы он взял на себя вину за неудачи вторжения в Украину – ISW

В частности, отмечают в ISW, Путин 5 октября своим указом освободил от мобилизации российских студентов, в том числе заочников и магистрантов, публично заявив при этом, что минобороны "не внесло своевременные изменения" в нормативно-правовую базу по спискам не подлежащих мобилизации, и президенту пришлось лично корректировать ситуацию.

Публичная критика ведомства – это сигнал его руководителю, полагают в ISW. Глава Кремля, похоже, настраивает Шойгу на то, чтобы он взял на себя вину за неудачи вторжения в Украину, считают эксперты.

При этом эксперты прогнозируют, что Путин будет воздерживаться от увольнения Шойгу "столько, сколько сможет", чтобы продолжать обвинять его в военных неудачах и заручиться поддержкой других групп, прежде всего среди силовиков.

При этом сменивший Шойгу во главе минобороны РФ человек, предполагают в ISW, также должен будет взять на себя ответственность за российские военные неудачи, которые произойдут после начала его пребывания в должности.

Путин уже работает над улучшением своей поддержки и лояльности среди националистически настроенных блогеров. Отмечается, что российский лидер, вероятно, готов умиротворять деятелей, критикующих минобороны РФ, таких как создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров, которому (по словам последнего) президент РФ присвоил звание генерал-полковника.

"Хотя ISW не нашел официального подтверждения продвижения Кадырова по службе, Путин, возможно, принял решение повысить его в звании, чтобы сохранить поддержку Кадырова и чеченских сил, одновременно оттеснив минобороны России и министра обороны Сергея Шойгу, от которого Путин, кажется, риторически дистанцируется", – полагают аналитики Института изучения войны.

В то же время, отмечают эксперты, российские власти задержали менеджера нескольких пропагандистских Telegram-каналов военной тематики, что указывает на то, что Кремль устанавливает ограничения на критику, разрешенную во внутрироссийском информационном пространстве.

Британская разведка в конце августа, полагала, что из-за проблем, с которыми Россия сталкивается в войне против Украины, Шойгу отстранили от управления войсками, а офицеры и солдаты, имеющие боевой опыт, регулярно насмехаются над ним.

В британской разведке считают, что информированием Путина о ходе войны занимаются оперативные командиры, а не министр обороны. Об этом же в августе написало российское издание "Важные истории". По его информации, из-за провалов в Украине Шойгу потерял доверие Путина и, возможно, его ждет отставка.

По мнению получившего украинское гражданство российского телеведущего и публициста Александра Невзорова, Путин может заменить Шойгу на главу Росгвардии Виктора Золотова.

11 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что обратится к Шойгу и Путину, "чтобы разъяснить им ситуацию", если в ближайшее время не изменится тактика войны в Украине.