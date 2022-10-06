Из-за просчетов в войне и мобилизации Путин столкнулся с расколом между военными, патриотами и блогерами – ISW

Аналитики определили три основные группы (все активно поддерживают развязанную Россией войну в Украине) в нынешнем российском националистическом информационном пространстве: российские блогеры и военные корреспонденты, бывшие российские офицеры и ветераны, а также некоторые российские силовики.
Путину необходимо сохранить поддержку всех трех этих фракций, чтобы поддерживать свои военные планы, отмечают в ISW. Однако неудачи в Украине в сочетании с мобилизацией, которая сопровождается вышедшими в публичную плоскость проблемами, по-видимому, разрушают радикальное националистическое сообщество в России, пишут аналитики.
"В настоящее время Путин пытается успокоить это сообщество, показывая некоторых блогеров на государственном телевидении, позволяя силовикам формировать собственные силы и продолжать наступательные операции вокруг Бахмута и Донецка, а также успокаивая ветеранов, отдавая приказы о мобилизации, как они давно требовали", – отмечают эксперты.
Раскол между силовиками и военными блогерами возник после того, как последние поддержали критику в адрес командующего Центральным военным округом РФ Александра Лапина, высказанную главой Чечни Рамзаном Кадыровым и основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
Среди самих блогеров возникают трещины. Они начали все чаще подвергать сомнению военные полномочия и права друг друга предлагать рекомендации для российских Вооруженных сил.
Они также продолжают критиковать нападки главы Чечни Рамзана Кадырова на минобороны РФ. Ветеранское сообщество, в свою очередь, недовольно проведением путинской мобилизации.
Потрясения от провалов на фронте, мобилизация и ее неэффективное управление выставили на обозрение для россиян раскол кругах сторонников Путина.
"Они могут даже начать распространять представление о том, что Путин не полностью контролирует ситуацию. Последствия такого развития событий для его режима трудно предсказать", - отмечают аналитики.
Кадыров 1 октября в своем Telegram раскритиковал руководство РФ из-за поражения в Лимане. В провале он обвинил Лапина, назвав того бездарем и заявив, что его покрывают в Генштабе РФ. "Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор", – написал он.
Критику Кадырова поддержал и Пригожин. "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков — с автоматами босыми на фронт", – цитирует его пресс-служба компании "Конкорд".
21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 21 сентября подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.
В американском Институте исследования войны (ISW) 22 сентября спрогнозировали, что российская мобилизация не изменит ход войны в этом году и не лишит Украину возможности освободить большую часть территории до зимы.
Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.