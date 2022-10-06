Из-за просчетов в войне и мобилизации Путин столкнулся с расколом между военными, патриотами и блогерами – ISW

Путину приходится лавировать между недовольными социальными группами которые при этом все поддерживают войну в Украине Фото: EPA

Аналитики определили три основные группы (все активно поддерживают развязанную Россией войну в Украине) в нынешнем российском националистическом информационном пространстве: российские блогеры и военные корреспонденты, бывшие российские офицеры и ветераны, а также некоторые российские силовики.

Путину необходимо сохранить поддержку всех трех этих фракций, чтобы поддерживать свои военные планы, отмечают в ISW. Однако неудачи в Украине в сочетании с мобилизацией, которая сопровождается вышедшими в публичную плоскость проблемами, по-видимому, разрушают радикальное националистическое сообщество в России, пишут аналитики.

"В настоящее время Путин пытается успокоить это сообщество, показывая некоторых блогеров на государственном телевидении, позволяя силовикам формировать собственные силы и продолжать наступательные операции вокруг Бахмута и Донецка, а также успокаивая ветеранов, отдавая приказы о мобилизации, как они давно требовали", – отмечают эксперты.

Раскол между силовиками и военными блогерами возник после того, как последние поддержали критику в адрес командующего Центральным военным округом РФ Александра Лапина, высказанную главой Чечни Рамзаном Кадыровым и основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Среди самих блогеров возникают трещины. Они начали все чаще подвергать сомнению военные полномочия и права друг друга предлагать рекомендации для российских Вооруженных сил.

Они также продолжают критиковать нападки главы Чечни Рамзана Кадырова на минобороны РФ. Ветеранское сообщество, в свою очередь, недовольно проведением путинской мобилизации.

Потрясения от провалов на фронте, мобилизация и ее неэффективное управление выставили на обозрение для россиян раскол кругах сторонников Путина.

"Они могут даже начать распространять представление о том, что Путин не полностью контролирует ситуацию. Последствия такого развития событий для его режима трудно предсказать", - отмечают аналитики.

Кадыров 1 октября в своем Telegram раскритиковал руководство РФ из-за поражения в Лимане. В провале он обвинил Лапина, назвав того бездарем и заявив, что его покрывают в Генштабе РФ. "Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор", – написал он.

Критику Кадырова поддержал и Пригожин. "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков — с автоматами босыми на фронт", – цитирует его пресс-служба компании "Конкорд".